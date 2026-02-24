Plazo fijo en febrero 2026: cuánto ganás con $1.000.000 según el banco
Estas son las tasas de interés que ofrecen los diferentes bancos en febrero para depósitos a 30 días en plazo fijo.
El plazo fijo en febrero no mostró grandes cambios en las tasas de interés. Según lo informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los principales bancos tienen rendimientos que van desde el 23% hasta el 28% nominal anual (TNA), en colocaciones a 30 días.
A continuación, la tasa de los diez bancos con mayor volumen de depósitos en el país:
- Banco de la Nación Argentina: TNA 25%
- Banco Santander Argentina S.A.: TNA 23%
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: TNA 23%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: TNA 25%
- Banco BBVA Argentina S.A.: TNA 24%
- Banco Macro S.A.: TNA 28%
- Banco GGAL S.A.: sin datos
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado: TNA 24% (clientes y no clientes)
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: TNA 23,5%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: TNA 23%
Cuánto se gana con $1.000.000 en estos bancos
Si se colocan $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento depende directamente de la TNA que ofrezca cada entidad. Con una tasa del 23%, la ganancia aproximada en un mes es de $19.166. Con una TNA del 25%, el interés asciende a unos $20.833. En el caso de una tasa del 28%, el rendimiento ronda los $23.333 en 30 días.
En términos concretos, optar por un banco que pague 28% en lugar de 23% puede significar más de $4.000 adicionales en apenas un mes sobre un capital de un millón de pesos. Por eso, comparar tasas sigue siendo determinante para mejorar el resultado final.
Bancos con mayor tasa de interés
Por otro lado, el BCRA también publica las tasas de otras entidades que, en varios casos, ofrecen rendimientos superiores al 30% nominal anual:
- Banco BICA S.A.: TNA 33%
- Banco CMF S.A.: TNA 33,5%
- Banco Comafi S.A.: TNA 24,5%
- Banco de Comercio S.A.: TNA 33,5%
- Banco de Corrientes S.A.: TNA 27,5%
- Banco de Formosa S.A.: TNA 21%
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: TNA 29%
- Banco del Chubut S.A.: TNA 26%
- Banco del Sol S.A.: TNA 32% (clientes) / 26,5% (no clientes)
- Banco Dino S.A.: TNA 27%
- Banco Hipotecario S.A.: TNA 27% (clientes) / 29,5% (no clientes)
- Banco Julio S.A.: TNA 26,5%
- Banco Mariva S.A.: TNA 32,5%
- Banco Masventas S.A.: TNA 24%
- Banco Meridian S.A.: TNA 33,25%
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: TNA 25% (clientes) / 21% (no clientes)
- Banco VOII S.A.: TNA 33,5%
- Bibank S.A.: TNA 28%
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: TNA 33% (clientes) / 34,1% (no clientes)
- Reba Compañía Financiera S.A.: TNA 33%
En este grupo aparecen las tasas más elevadas del mercado, que superan el 33% nominal anual. En estos casos, la diferencia mensual sobre un capital de $1.000.000 puede ampliarse aún más, especialmente en las entidades que ofrecen más del 34% para no clientes.