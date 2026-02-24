Plazo fijo en febrero 2026: cuánto ganás con $1.000.000 según el banco

Estas son las tasas de interés que ofrecen los diferentes bancos en febrero para depósitos a 30 días en plazo fijo.

El plazo fijo en febrero no mostró grandes cambios en las tasas de interés. Según lo informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los principales bancos tienen rendimientos que van desde el 23% hasta el 28% nominal anual (TNA), en colocaciones a 30 días.

A continuación, la tasa de los diez bancos con mayor volumen de depósitos en el país:

Banco de la Nación Argentina: TNA 25%

Banco Santander Argentina S.A.: TNA 23%

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: TNA 23%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: TNA 25%

Banco BBVA Argentina S.A.: TNA 24%

Banco Macro S.A.: TNA 28%

Banco GGAL S.A.: sin datos

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: TNA 24% (clientes y no clientes)

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: TNA 23,5%

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: TNA 23% Cuánto se gana con $1.000.000 en estos bancos Si se colocan $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento depende directamente de la TNA que ofrezca cada entidad. Con una tasa del 23%, la ganancia aproximada en un mes es de $19.166. Con una TNA del 25%, el interés asciende a unos $20.833. En el caso de una tasa del 28%, el rendimiento ronda los $23.333 en 30 días.

En términos concretos, optar por un banco que pague 28% en lugar de 23% puede significar más de $4.000 adicionales en apenas un mes sobre un capital de un millón de pesos. Por eso, comparar tasas sigue siendo determinante para mejorar el resultado final.

El plazo fijo continúa siendo una de las opciones de inversión más elegidas. Foto: Walter Moreno / MDZ El plazo fijo continúa siendo una de las opciones de inversión más elegidas. Walter Moreno / MDZ Bancos con mayor tasa de interés Por otro lado, el BCRA también publica las tasas de otras entidades que, en varios casos, ofrecen rendimientos superiores al 30% nominal anual: