Cambia la tasa de plazo fijo: banco por banco, las tasas del lunes 23 de febrero

El plazo fijo vuelve a posicionarse como alternativa de ahorro y los bancos actualizaron sus tasas, con diferencias de hasta 11 puntos entre entidades.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por los ahorristas que buscan rendimiento sin asumir grandes riesgos. Su principal beneficio es que permite conocer de antemano cuánto se va a ganar y no está expuesto a la volatilidad del mercado.

Las tasas de los principales bancos Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican por debajo del 30% nominal anual (TNA) para colocaciones a 30 días por $100.000.

El Banco de la Nación Argentina ofrece 25%, lo que implica que con un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días se obtienen aproximadamente $20.548 de interés. El Banco Santander Argentina y el Banco BBVA Argentina pagan 23%, lo que genera una ganancia cercana a $18.904 en un mes.

El Banco Macro se ubica más arriba con 28%, que deja un rendimiento estimado de $23.014 por cada millón invertido a 30 días. El Banco Credicoop ofrece 24%, con una ganancia aproximada de $19.726 mensuales.

¿Conviene invertir en plazo fijo? Foto: Pixabay Los principales bancos mantienen tasas por debajo del 30%. Foto: Pixabay Los bancos que más pagan y cuánto se gana Entre las entidades que informan tasas online para no clientes aparecen los rendimientos más altos del mercado. Reba Compañía Financiera lidera con una TNA de 34%. Con $1.000.000 a 30 días, el interés ronda los $27.945.