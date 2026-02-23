De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó $600 millones

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo este domingo y la modalidad Revancha tuvo un único ganador que se llevó $600 millones.

El Quini 6 realizó este domingo 22 de febrero de 2026 un nuevo sorteo y volvió a entregar un premio millonario en la modalidad Revancha. En esta oportunidad, una sola persona acertó los seis números y se llevó un pozo de $600.000.000.

Resultados Quini 6: 22 de febrero En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 00, 05, 27, 36, 39 y 45. El pozo principal, que ascendía a $7.734.492.766,35, quedó vacante al no registrarse apostadores con seis aciertos, por lo que el monto se acumula para el próximo concurso.

En la Tradicional La Segunda, los números sorteados fueron 11, 12, 22, 23, 37 y 44. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos en esta categoría, donde el primer premio era de $1.975.040.606,70, por lo que el pozo también continúa acumulándose.

Quini 6 El próximo sorteo se realizará el miércoles 25 de febrero. X La gran novedad de la jornada llegó nuevamente en la modalidad Revancha. Los números favorecidos fueron 11, 16, 28, 36, 40 y 41. Allí sí hubo un ganador que se quedó con la totalidad del pozo de $600.000.000. El apostador es de la provincia de Córdoba, provincia que volvió a convertirse en protagonista del sorteo al registrar al único ganador de esta categoría.

Por su parte, en la modalidad Siempre Sale salieron los números 05, 09, 16, 18, 25 y 35. En este caso se registraron 72 ganadores con cinco aciertos, quienes obtuvieron un premio de $5.383.948,50 cada uno.