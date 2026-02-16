ARCA: cuánto le descontará al ganador de $8.061 millones del Quini 6

El Quini 6 entregó un premio millonario, pero ARCA aplicará la retención impositiva que reduce el monto final a cobrar por el ganador correntino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará la retención impositiva obligatoria sobre el premio extraordinario que entregó el Quini 6 en la modalidad Revancha. El sorteo del domingo 15 de febrero tuvo como ganador a un apostador de Corrientes que acertó los seis números (07, 11, 13, 14, 36 y 37) y se llevó un pozo de $8.061.570.084,60, uno de los más altos del año.

De esta manera, el monto que finalmente cobrará será menor al anunciado, ya que la normativa vigente establece descuentos impositivos para los premios de gran magnitud.

La retención sobre grandes premios De acuerdo con la Ley 20.630 y sus normas complementarias, los premios de lotería tributan bajo un esquema específico:

Se aplica el 31% sobre el 90% del premio total, ya que el 10% restante se considera no imponible.

La retención se realiza de manera automática al momento del pago, sin necesidad de que el ganador realice trámites adicionales. La carga impositiva sobre el empleo en Argentina puede llegar hasta el 50%. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ ARCA reduce el premio del Quini 6 con la retención obligatoria. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Los montos del descuento En este caso, el cálculo se realiza sobre el premio bruto de $8.061.570.084,60.