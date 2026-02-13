Plazo fijo: qué bancos ofrecen la mejor tasa de interés en febrero

Las tasas de interés para plazo fijo se modificaron en febrero y en las entidades más pequeñas alcanzan el 33,75%.

Las tasas de interés del plazo fijo volvieron a modificarse en enero y el escenario de febrero muestra diferencias marcadas entre entidades. Según los datos informados al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia, algunas entidades superan ampliamente el promedio del sistema.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, la tasa nominal anual (TNA) se ubica entre el 23% y el 27%. El rendimiento más alto dentro de este grupo lo ofrece Banco Macro S.A. con una TNA del 27% para depósitos a 30 días. Lo siguen el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires con 25%.

Sin embargo, las tasas más elevadas del mercado no están en los bancos tradicionales de mayor tamaño. Entre las entidades que informan tasas online para no clientes, el rendimiento más alto alcanza el 33,75%, ofrecido por Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.. También se destacan Banco CMF S.A., Banco de Comercio S.A. y Banco VOII S.A., con tasas de hasta 33,5%.

Cuánto se gana con un plazo fijo de $1.000.000 Con una inversión de $1.000.000 a 30 días, el rendimiento varía según la tasa contratada. Si se toma como referencia una TNA del 33,75%, la ganancia mensual ronda los $28.125 antes de impuestos, ya que el interés mensual equivale aproximadamente a la tasa anual dividida por 12.