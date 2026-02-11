Banco Nación: cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas que buscan una renta en pesos sin asumir grandes riesgos. Con las tasas actuales, el Banco Nación permite estimar cuánto se puede ganar al invertir $1.000.000 durante 30 días, según el canal utilizado.

De acuerdo con el simulador oficial de la entidad, la rentabilidad varía si el depósito se realiza en sucursal o a través de canales electrónicos.

Si el plazo fijo se constituye en una sucursal, con un capital inicial de $1.000.000 a 30 días, los intereses generados son de $16.849,32. De esta manera, al vencimiento el ahorrista recibe un total de $1.016.849,32. En este caso, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 20,50% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 22,54%.

En cambio, si el depósito se realiza por canal electrónico , home banking o app, la tasa es mayor. Para el mismo capital y plazo, los intereses ascienden a $20.547,95, lo que eleva el monto final a $1.020.547,95. En este caso, la TNA es del 25% y la TEA del 28,08%.

La diferencia se explica por la política habitual de los bancos de ofrecer mejores tasas a través de canales digitales. En este caso, la brecha entre operar en sucursal o de manera electrónica supera los $3.600 en solo 30 días.

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock

El plazo fijo tradicional mantiene capital e intereses garantizados al vencimiento, aunque no permite retirar el dinero antes del plazo acordado sin perder rendimiento.

Qué tener en cuenta

Antes de invertir, es clave observar la tasa vigente, ya que puede modificarse según las condiciones del mercado. Además, el rendimiento debe compararse con la inflación proyectada para evaluar si el ahorro mantiene o no el poder adquisitivo.

Con estos valores, invertir $1 millón en el Banco Nación a 30 días permite obtener una ganancia que varía según el canal elegido, con una clara ventaja para la opción electrónica.