Cambia el plazo fijo: cuánto se obtiene con $1.000.000 a 30 días

El plazo fijo volvió a mostrar cambios que impactan en el rendimiento de quienes invierten en este instrumento. Las tasas de interés vigentes al 10 de febrero.

El plazo fijo tradicional volvió a registrar ajustes en las tasas de interés de los principales bancos, lo que impacta en el rendimiento mensual de quienes invierten mediante este instrumento. En la mayoría de las entidades, las tasas nominales anuales (TNA) se ubican actualmente entre el 23% y el 25%, aunque algunas ofrecen valores superiores.

Con estas tasas vigentes, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días genera intereses que van desde unos $19.000 en los bancos que pagan el 23%, hasta alrededor de $22.500 en aquellos que ofrecen una TNA del 27%. En el caso del Banco Nación y el Banco Provincia, que hoy pagan el 25%, la ganancia mensual ronda los $20.500.

Dentro del grupo de bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Macro mantiene la tasa más alta, con 27%. Le siguen Nación y Provincia con 25%, mientras que Credicoop se ubica en 24%. En tanto, Santander, Galicia, BBVA, el Banco Ciudad e ICBC presentan tasas que van del 23% al 23,5%.

Cómo cambiaron las tasas de interés de ayer a hoy En comparación con la jornada anterior, se registraron bajas puntuales en algunas entidades. El Banco Nación redujo su tasa del 26% al 25%, mientras que Credicoop pasó del 25% al 24%. El resto de los bancos mantuvo sin cambios sus rendimientos, incluido el Banco Macro, que continúa liderando el ranking de bancos con mayor volumen de depósitos.