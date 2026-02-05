Plazo fijo en el Banco Nación: cuánto gano si invierto $2.000.000 en 30, 60 y 90 días

Un plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas en Argentina por su simplicidad y por ofrecer un rendimiento previsible. Con la tasa vigente del 26 % anual en el Banco Nación , se puede estimar cuánto deja invertir $2.000.000 a 30, 60 y 90 días. El cálculo se toma a partir de la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por la entidad.

El plazo fijo es un instrumento financiero en el que se deposita dinero en un banco por un período determinado y se cobran intereses al vencimiento. Las entidades informan sus tasas como Tasa Nominal Anual (TNA) y, en el caso de Banco Nación, la tasa utilizada para esta estimación es del 26 % para depósitos tradicionales .

El plazo fijo es una de las opciones más seguras para invertir dinero Foto: Shutterstock

Interés estimado: $128.219.

Monto total al vencimiento: $2.128.219.

Estas cifras son estimaciones realizadas con la tasa informada para plazo fijo en Banco Nación y pueden variar si la entidad modifica la TNA.

Conclusión rentabilidad del plazo fijo hoy

Con una TNA del 26 %, el plazo fijo en Banco Nación permite proyectar un rendimiento que va desde $42.740 en 30 días hasta $128.219 en 90 días para una inversión de $2.000.000, con un monto final que supera los $2,12 millones en el plazo más largo.