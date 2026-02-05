Plazo fijo en el Banco Nación: cuánto gano si invierto $2.000.000 en 30, 60 y 90 días
Con la tasa del 26,00% en Banco Nación, el plazo fijo de $2.000.000 deja estas ganancias estimadas a 30, 60 y 90 días.
Un plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas en Argentina por su simplicidad y por ofrecer un rendimiento previsible. Con la tasa vigente del 26 % anual en el Banco Nación, se puede estimar cuánto deja invertir $2.000.000 a 30, 60 y 90 días. El cálculo se toma a partir de la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por la entidad.
Qué es el plazo fijo y por qué importa su rendimiento
El plazo fijo es un instrumento financiero en el que se deposita dinero en un banco por un período determinado y se cobran intereses al vencimiento. Las entidades informan sus tasas como Tasa Nominal Anual (TNA) y, en el caso de Banco Nación, la tasa utilizada para esta estimación es del 26 % para depósitos tradicionales.
Ganancias estimadas para $2.000.000 en Banco Nación
Plazo fijo a 30 días:
- Capital invertido: $2.000.000.
- TNA: 26 %.
- Interés estimado: $42.740.
- Monto total al vencimiento: $2.042.740.
Plazo fijo a 60 días:
- Interés estimado: $85.479.
- Monto total al vencimiento: $2.085.479.
Plazo fijo a 90 días:
- Interés estimado: $128.219.
- Monto total al vencimiento: $2.128.219.
Estas cifras son estimaciones realizadas con la tasa informada para plazo fijo en Banco Nación y pueden variar si la entidad modifica la TNA.
Conclusión rentabilidad del plazo fijo hoy
Con una TNA del 26 %, el plazo fijo en Banco Nación permite proyectar un rendimiento que va desde $42.740 en 30 días hasta $128.219 en 90 días para una inversión de $2.000.000, con un monto final que supera los $2,12 millones en el plazo más largo.