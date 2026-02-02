Plazo fijo en febrero 2026: cuánto gana un millón en 30 días y qué tasas ofrecen los bancos

El plazo fijo sigue entre las herramientas favoritas de los ahorristas conservadores: se coloca un monto, se elige un plazo y se conoce de antemano el resultado al vencimiento. En febrero de 2026, el foco está puesto en las tasas, porque varias entidades retocaron sus números en las últimas semanas.

Con ese movimiento, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ronda el 26%, por encima del 23,50% que se veía a comienzos de enero, un cambio que impacta de manera directa en el rendimiento final de cada colocación.

¿Cuánto deja un millón a 30 días? Con una TNA del 26% aplicada a un plazo de 30 días, una inversión de $1.000.000 genera $21.369,86 de intereses. En consecuencia, al finalizar el mes el ahorrista recibe $1.021.369,86: el capital inicial más la ganancia del período. En la práctica, la cifra funciona como una referencia rápida para comparar alternativas, aunque el resultado exacto depende de la tasa que pague cada banco y de si la persona es cliente o no en algunas entidades que diferencian condiciones.

¿Es mejor un plazo fijo o utilizar billeteras virtuales? Foto: Shutterstock ¿Es mejor un plazo fijo o utilizar billeteras virtuales? Foto: Shutterstock En el relevamiento de entidades, Banco de la Nación Argentina figura con 26%; Banco Santander Argentina S.A. con 23%; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. con 24%; Banco de la Provincia de Buenos Aires con 27%; BBVA Argentina S.A. con 22%; Banco Macro S.A. con 27%; Banco GGAL S.A. aparece sin tasa informada; Banco Credicoop Cooperativo Limitado con 25%; ICBC Argentina S.A.U. con 23,5%; Banco de la Ciudad de Buenos Aires con 23%. Entre las más altas del listado se ubican Banco Bica S.A. (33%), Banco CMF S.A. (32,25%), Banco Comafi S.A. (26%), Banco de Comercio S.A. (27%), Banco de Corrientes S.A. (27,5%), Banco de Formosa S.A. (21%), Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (29%), Banco del Chubut S.A. (27%) y Banco del Sol S.A. con 32% para clientes y 26,5% para no clientes. También figuran Banco Dino S.A. (27%), Banco Hipotecario S.A. con 27,5% para clientes y hasta 30% para no clientes, Banco Julio S.A. (26,5%), Banco Mariva S.A. (30%), Banco Masventas S.A. (22%), Banco Meridian S.A. con 33% para clientes y 33,25% para no clientes, Banco Provincia de Tierra del Fuego con 25% para clientes y 21% para no clientes, Banco Voii S.A. (33,25%), BiBank S.A. (26%), Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. con 33% para clientes y 33,5% para no clientes, y Reba Compañía Financiera S.A. (31%).

Cómo constituirlo y qué conviene mirar Para armar un plazo fijo a 30 días, el camino suele ser simple: entrar al home banking o app, buscar la sección de inversiones, cargar el monto (por ejemplo, $1.000.000), seleccionar 30 días y confirmar la operación, guardando el comprobante. Como concepto, se trata de inmovilizar el dinero por un período acordado a cambio de una tasa ya definida; durante ese lapso, no se puede retirar sin cancelar la colocación.