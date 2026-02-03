El FMI pone la lupa en la "variable oculta": la recaudación no reacciona y el IVA cae 11%

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) , a punto de concretar en dos semanas su misión final para analizar si se cierran los números con Argentina, sigue de cerca tres metas públicas; y una más elíptica. Las primeras son, se sabe, el superávit fiscal, la no emisión monetaria y el incremento (este año sí o sí) de las reservas del Banco Central .

Las primeras dos marchan perfecto. En cuanto a la segunda, luego de un 2025 decepcionante, las cosas parecen encaminarse en el inicio del 2026, con un nivel de compras de la entidad que conduce Santiago Bausilli cercanas a los U$S 1.200 millones.

Todo parece en línea, salvo por la cuarta variable no escrita . La recaudación impositiva real (ingresos tributarios sobre inflación), no reacciona; y en enero de 2026 registró el sexto mes consecutivo con tilde rojo o negativo. Y con un agravante: l o que viene mal en cuanto a sus frutos, es el principal tributo del sistema argentino.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) , mostró el primer mes del año una caída del 11,2% contra enero del 2025. Obviamente, se trata de un problema vinculado a la caída del consumo.

Analizando por tributo, la recaudación que más habría caído sería la de Derechos de Exportación , que lo habría hecho en un 40,6% real interanual, donde incidió de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario. Le sigue Impuestos Internos con una baja real interanual del 18,2%; y Bienes Personales con una baja del 13,4%.

El único tributo con incremento sería el Impuesto a las Ganancias, con una suba del 0,5% (bajo el supuesto de inflación mensual del 2,4% en enero), donde incidió positivamente la modificación del régimen de anticipos a empresas, incrementando el anticipo del mes del 8,3% al 11,1%.

Según el análisis de Nadín Argañaraz del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en la caída del IVA incidió negativamente la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto, un punto alto de comparación en enero de 2025 por recaudación extra proveniente de la moratoria de fines del 2024 y un mayor nivel de acogimiento a planes de pago. El impacto de la suspensión de los certificados fue significativo, ya que la recaudación de IVA proveniente de Aduana (IVA-DGA) cayó 30% en términos reales interanuales.

Recaudación tributaria nacional, provincias y CABA

La Seguridad Social

El segundo tributo de mayor participación, Aportes y contribuciones de la Seguridad Social, habría descendido un 3,4% real interanual. Estas variaciones fueron calculadas utilizando como supuesto una inflación mensual del 2,4% en enero.

Según la última ejecución presupuestaria base caja presentada por el Ministerio de Economía, la porción de la recaudación nacional que termina en manos del Gobierno Nacional terminó el año 2025 con una variación real interanual negativa del 2,6%, mientras que la que va a provincias según DNAP (Dirección Nacional de Asuntos Provinciales) terminó el año con una variación positiva del 1,6%.

Dicho esto, en enero, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la recaudación nacional que termina en manos de Nación tendría una variación porcentual real interanual negativa por 7,8%, mientras que la que va a provincias y CABA tendría una variación negativa por 6,6%. La recaudación total tendría un descenso del 7,4%.