Deuda con el FMI: Argentina aún enfrenta US$3.600 millones en lo que resta del año

El Gobierno pagó el lunes más de US$800 millones al Fondo Monetario Internacional ( FMI ) en concepto de intereses de la deuda. Con el giro de U$S838 millones, el país lleva abonados U$S15.611 millones al organismo multilateral desde 2018.

Pero, en lo que resta del año, la gestión del presidente Javier Milei deberá enfrentar compromisos por otros US$3.605 millones por la deuda con el FMI , según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En concreto, los pagos que deberá afrontar el Gobierno son en concepto de intereses y capital.

Cabe destacar que el FMI podría girar desembolsos por US$2.025 millones, en casp que el país supere la segunda y tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas. El foco estará puesto en la meta de acumulación de reservas.

Luego del pago del lunes, las obligaciones se distribuirán de la siguiente manera: US$805 millones en mayo, US$832 millones en agosto, US$799 millones en septiembre, US$827 millones en noviembre y US$342 millones en diciembre.

Según datalló el Fondo en su página web oficial, el último desembolso se realizará en las vísperas de Navidad, el 24 de diciembre y por un monto de de 250 millones de DEGs.

El resto de los vencimientos por fuera del FMI

El Gobierno también enfrenta vencimientos en moneda extranjera por fuera de los compromisos con el FMI.

"El Tesoro debe pagar US$4.600 millones a organismos internacionales y US$4.200 millones de Bonares/Globales (en torno a US$3.500 millones en manos de privados). Mientras que el BCRA debe abonar US$2.600 millones de BOPREAL y, teóricamente, US$2.500 millones del tramo activado por el gobierno anterior del swap con China", detalló Invecq.