Imparable: el Banco Central sumó US$32 millones a las reservas y el FMI felicitó al Gobierno

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) volvió a cerrar una jornada con saldo positivo en el mercado cambiario y sumó este martes otros US$32 millones, lo que permitió elevar el nivel de reservas internacionales hasta los US$45.779 millones.

Con este movimiento, la autoridad monetaria extendió su racha compradora y quedó a un paso de volver a la barrera de los US$46.000 millones, un umbral que no se alcanzaba desde septiembre de 2021.

La compra de divisas marcó la décimo séptima rueda consecutiva con saldo a favor para el Banco Central. En la comparación diaria, las reservas crecieron US$39 millones netos respecto del lunes , impulsadas no solo por la intervención en el Mercado Libre de Cambios (MLC), sino también por la valorización de los activos que integran el stock del organismo.

Uno de los factores que influyó en la suba fue el precio del oro. El Estado argentino mantiene en cartera 1,98 millones de onzas troy y, en la última jornada, la cotización del metal superó los US$5.000, lo que aportó de manera directa a la mejora del nivel de reservas.

Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, ya adquirió US$1.049 millones en el mercado oficial. El esquema establece que la autoridad monetaria comprará hasta el 5% del volumen diario operado, una regla que busca sostener la acumulación sin generar distorsiones significativas en la plaza cambiaria.

Durante la presentación del programa monetario, realizada en diciembre, Bausili sostuvo que el organismo podría llegar a sumar hasta US$10.000 millones a lo largo del año, en función de la evolución de la base monetaria en relación con el PBI. En ese contexto, afirmó: “Compramos más dólares que ninguna otra administración”.

El FMI destacó la acumulación de reservas del BCRA

La acumulación de reservas también fue destacada por el Fondo Monetario Internacional. En sus últimas exposiciones públicas, la vocera del organismo, Julie Kozack, valoró el ritmo inicial del proceso y señaló: “Comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco del Foro Económico Mundial. Tras la reunión, la funcionaria destacó el intercambio y elogió la “fuerte performance de la economía argentina” junto con el “progreso en la acumulación de reservas”.

El frente financiero, sin embargo, mantiene desafíos inmediatos. El próximo 1° de febrero, el Gobierno deberá afrontar un pago de intereses al FMI por US$824 millones, luego de haber cancelado US$4.200 millones con bonistas privados el pasado 9 de enero.