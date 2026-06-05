REM: consultoras del Banco Central proyectan una inflación de mayo en 2,3% y dólar a $1.658 en diciembre

Por segundo mes consecutivo, el mercado no anticipa cambios en el ritmo inflacionario. Las consultoras y centros de investigación que integran el panel del REM del Banco Central , proyectaron una suba de precios del 2,3% para mayo , sin variación respecto de los datos de abril. El relevamiento fue realizado entre el 27 y el 29 de mayo e incluyó las respuestas de 46 participantes.

El subgrupo de los diez analistas con mejor historial de pronósticos —el denominado Top 10— también ubicó su estimación en 2,3% mensual, aunque con una leve baja de 0,1 puntos porcentuales frente al REM anterior. En materia de inflación núcleo , es decir el índice que excluye los bienes y servicios de precios más volátiles, el conjunto general estimó un alza de 2,2%, mientras que el Top 10 proyectó 2,3%.

Por otro lado, el REM del Banco Central dio su pronóstico de superávit comercial proyectado para 2026. Sería de US$20.185 millones — US$3.679 millones más que lo estimado en el relevamiento anterior. Las exportaciones FOB llegarían a US$98.547 millones y las importaciones CIF a US$78.363 millones.

En el plano del crecimiento económico, los analistas ajustaron levemente al alza sus proyecciones. El Producto Interno Bruto ajustado por estacionalidad habría crecido 0,3% en el primer trimestre del año, y se espera una expansión de 1,2% para el segundo trimestre. El tercer trimestre proyecta un avance de 0,9%. En términos anuales, el PIB real de 2026 se ubicaría 2,9% por encima del promedio de 2025; el Top 10 estima un crecimiento de 2,8%.

Respecto al mercado laboral, la tasa de desocupación abierta para el primer trimestre de 2026 fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa, sin modificaciones frente al REM previo. Para el cuarto trimestre, la proyección se ubica en 7,4%.

Mientras tanto, en materia fiscal, los participantes del REM anticipan un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16,0 billones para el conjunto de 2026. El Top 10 lo proyecta en $15,7 billones. Ningún analista consultado espera un resultado inferior a $9,0 billones.

Dólar y tasas de interés

En el frente cambiario, la mediana de las proyecciones situó el dólar en $1.422 por unidad para el promedio de junio, unos $15 por debajo de lo proyectado en el relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, el consenso anticipa un tipo de cambio de $1.658 por dólar, lo que implica una variación interanual del 14,5%. El Top 10, más optimista, proyecta $1.596 para ese mismo mes.

Sobre la tasa de interés, el REM pronosticó una TAMAR de bancos privados de 22,75% TNA para junio de 2026, equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,87%. Para diciembre, la proyección es de 22,1% nominal anual (TEM de 1,82%), con el Top 10 estimando 22,2% para junio y 21,7% para diciembre.