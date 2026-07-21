Mapa de la inflación: las provincias que lideran el ranking de aumentos

La inflación no avanzó al mismo ritmo en todo el país durante el primer semestre de 2026. Además del índice nacional que publica el Indec, las provincias elaboran sus propias mediciones y los últimos datos muestran diferencias importantes, con subas de precios en algunas jurisdicciones muy por encima de las otras.

Según un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado a partir de los índices oficiales de las direcciones provinciales de Estadística, las jurisdicciones con mayor inflación acumulada en el primer semestre de 2026 fueron:

Por otra parte, las provincias que registraron los menores índices de inflación fueron:

Esta fue la inflación de cada provincia. Foto: Politikon Chaco

Si bien el Indec difunde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, varias provincias cuentan con organismos estadísticos que realizan sus propias mediciones.

Las diferencias entre una jurisdicción y otra responden a distintos factores, entre ellos:

La composición de la canasta de bienes y servicios.

El peso de alimentos, transporte, alquileres y servicios públicos.

La evolución de los precios locales.

Las características de las economías regionales.

Por ese motivo, una provincia puede registrar una inflación superior o inferior al promedio nacional durante un mismo período.

Qué rubros impulsaron la inflación

Entre las categorías que mostraron las mayores subas de precios durante el semestre se destacaron: