Salarios: tras la baja de inflación, qué ajuste están evaluando las empresas para lo que resta del año

En un contexto de baja continua de la inflación y con la reglamentación ya vigente de la Ley de Modernización Laboral, más conocida como reforma laboral (Ley 27.802 y decretos complementarios), las empresas están afinando sus estrategias de actualización de salarios , que en algunos casos suponen cambios importantes para los trabajadores.

Un informe de PwC Argentina da pistas sobre las estrategias de compensaciones de las empresas, en un marco de mayor previsibilidad en materia económica. La encuesta que lleva por título Ajustes Salariales y Aspectos Previsionales, relevó a 148 empresas de todo el país entre el 245 de junio y el 1 de julio de 2026.

Según el estudio en el primer semestre de 2026 se observó una tendencia hacia ajustes salariales con intervalos más amplios, así como mayor alineación entre los presupuestos salariales proyectados y las expectativas que tienen la inflación.

En los primeros seis meses del año "las empresas otorgaron un incremento salarial promedio del 13,48% al personal fuera de convenio y estiman cerrar el año con ajustes del 27%, frente a una inflación proyectada del 28,44%", destaca el informe. De acuerdo a las respuestas de las empresa esta situación refleja un escenario más estable "que permite planificar las políticas de compensación con mayor anticipación".

Un dato importante en este relevamiento es el cambio en la frecuencia de los incrementos salariales. "El 60% de las compañías concentra los ajustes en esquemas trimestrales (31%) y cuatrimestrales (29%), mientras que los ajustes mensuales y bimestrales representan apenas el 17% del total", y aclara que "esta tendencia marca un alejamiento de la dinámica de revisiones permanentes que predominó en los últimos años".

Damián Vázquez, Socio líder de Management Consulting de PwC Argentina, apuntó a este aspecto de la previsibilidad en la dinámica salarial de los últimos meses. "La mayor previsibilidad económica está permitiendo que las organizaciones vuelvan a planificar sus políticas de compensación con una mirada más estratégica. Esto no solo modifica la frecuencia de los ajustes salariales, sino que también abre espacio para revisar beneficios, incentivos y propuestas de valor para los colaboradores de una manera más integral".

Reforma laboral

En cuanto al nuevo escenario en el mercado de trabajo que plantea la reforma laboral, el estudio de PwC Argentina da cuenta de una implementación bastante gradual. En cuanto a los nuevos beneficios el 82% de las empresas mantiene sin cambios su esquema y apenas el 2% incorporó nuevas prestaciones que surgen de la normativa, como reintegros por transporte o beneficios de alimentación.

Justamente, sobre este último beneficio previsto por la reforma, cuatro de cada diez empresas, en concreto el 38% de las firmas ya lo implementó, pero otro 42% no tiene previsto hacerlo a corto plazo, mientras que 9% sigue analizándolo.

"En otras herramientas contempladas por la legislación, la adopción continúa siendo limitada. Solo el 1% implementó el esquema de salario dinámico, el 9% ya utiliza el banco de horas y apenas el 10% comenzó a incorporar nuevas relaciones laborales mediante el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), dicente fuentes de PwC Argentina.

Cambios bajo análisis

En general las empresas siguen evaluando estos cambios bajo análisis o consideran que no resultan aplicables a su realidad. Por su parte, el estudio evidencia que las prestaciones complementarias continúan ganando espacio como herramienta de compensación.

"El 44% de las empresas ya las incorpora dentro de su estrategia de beneficios, incluyendo telefonía celular, reintegro de gasto por internet, mientras que un 11% evalúa su impacto sobre el costo laboral", señala el relevamiento.

"La compensación dejó de medirse únicamente por el salario. En un contexto de mayor estabilidad, las organizaciones comienzan a construir propuestas de valor más integrales, incorporando beneficios y herramientas que contribuyen tanto al bienestar de las personas como a la sostenibilidad del negocio", aseguró Mariela Rendón, Senior Manager de People & Organisation de PwC Argentina.