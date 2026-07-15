Empleo: el 67% de las empresas realizó despidos en el primer semestre de 2026

El mercado laboral argentino tuvo una primera mitad de 2026 pobre. Un relevamiento realizado por Bumeran entre especialistas en Recursos Humanos revela que el 67% de las empresas efectuó despidos en lo que va del año , una proporción que supera ampliamente el 44% registrado en igual período de 2025. Para el segundo semestre, más de un tercio prevé seguir reduciendo su plantilla . Además, casi siete de cada diez no planean otorgar aumentos en los salarios .

De acuerdo con el estudio "Salarios y contrataciones", el principal motivo de las desvinculaciones fue la reducción de costos, según los responsables de Recursos Humanos. Le siguieron el desempeño insuficiente del personal (37%), el impacto de la situación económica general (30%), el cierre de departamentos o líneas de negocio (19%), otros factores (8%) y los procesos de fusión o adquisición (2%).

La percepción de los trabajadores coincide con la de las empresas. El 69% de los empleados afirmó que en su organización hubo despidos durante el primer semestre y el 13% aseguró haber perdido su empleo en ese período. No obstante, Argentina registró el menor porcentaje de despidos entre los países relevados, por debajo de Panamá (86%), Chile (71%), Perú (68%) y Ecuador (68%).

Las expectativas para lo que resta del año muestran un mercado laboral con escaso dinamismo. El 51% de las organizaciones planea mantener sin cambios su dotación de personal, mientras que el 35% prevé reducirla y apenas el 15% proyecta realizar nuevas incorporaciones. En paralelo, el 34% de las empresas anticipa una evolución negativa del mercado laboral durante el segundo semestre, frente a un 24% que espera un escenario favorable y un 42% que prevé una situación regular.

En ese contexto, el CEO de Jobint, Federico Barni , señaló que las organizaciones priorizan la estabilidad de sus estructuras y que las decisiones de contratación continúan marcadas por la cautela.

El informe también marca que hay bajas expectativas de recomposición salarial. El 68% de las empresas indicó que no tiene previsto otorgar aumentos durante el resto de 2026, mientras que sólo el 32% planea hacerlo. Entre estas últimas, el 68% prevé únicamente actualizaciones por inflación, el 13% anticipa aumentos reales y el 19% combinaría ambas modalidades. Un año atrás, el 68% de las compañías proyectaba incrementos salariales para la segunda mitad del año, lo que evidencia un cambio significativo en las previsiones empresariales.

Del lado de los trabajadores, el 64% afirmó que todavía no recibió ningún aumento salarial durante 2026. Entre quienes sí obtuvieron una mejora, el 69% indicó que se trató de una actualización por inflación, el 20% de un incremento real y el 11% de una combinación de ambos.

La reforma laboral en evaluación

El relevamiento también consultó sobre la percepción de las políticas laborales implementadas por el Gobierno, que incluyen la reforma laboral. Entre los especialistas en Recursos Humanos, el 50% las calificó como malas o muy malas, el 31% las consideró regulares y el 19% expresó una opinión positiva. Además, el 57% sostuvo que su impacto hasta el momento fue negativo y el 52% cree que esa situación continuará durante el resto del año.

La visión de los trabajadores resulta similar. El 53% evaluó negativamente las políticas laborales, mientras que el 58% consideró que tuvieron un impacto desfavorable sobre el mercado de trabajo. De cara a los próximos meses, el 55% espera que esa incidencia continúe siendo negativa.

El estudio fue realizado por Bumeran entre 5.008 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, con el objetivo de relevar la evolución del empleo, las remuneraciones y las expectativas para el mercado laboral durante 2026.