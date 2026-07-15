El consumo privado cayó 1,1% en junio y acumuló siete meses consecutivos de baja

El consumo privado tuvo una baja interanual del 1,1% en junio y extendió a siete meses consecutivos la serie de caídas. Según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) , elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el gasto de los hogares registró, además, una caida contra el mes de mayo en la medición desestacionalizada de 1,2%.

Con este resultado, el consumo acumuló una retracción de 1,7% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período del año pasado.

Los datos mostraron, no obstante, una evolución dispar entre los distintos segmentos del consumo. La mayor caída correspondió a los bienes semidurables, categoría que incluye indumentaria y calzado, con una baja de 3,8% interanual. Los bienes durables retrocedieron 1,2%, mientras que los servicios recreativos permanecieron sin variaciones respecto de junio de 2025.

El rubro que registró una mejora, con un incremento de 1,1%, fue el de consumo masivo , el más relevante para el bolsillo de la mayor parte de la población.

Dentro de esta categoría, el consumo de carne porcina aumentó 3,9% interanual , mientras que el de carne vacuna cayó 13,5% y el de carne aviar retrocedió 8%.

Las ventas de combustibles, en tanto, tuvieron una baja de 2,4% interanual.

En el mercado de bienes durables destacó, una vez más, el patentamiento de motocicletas que creció 42,3%. En tanto, el de automóviles disminuyó 13,7%.

Otros indicadores vinculados al consumo de bienes también registraron retrocesos. Los despachos de cemento en bolsa descendieron 5% y la facturación de electrodomésticos cayó 11,6% interanual.

El gasto en actividades recreativas continuó en franca caída. El consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró una baja de 3,7%, acumulando cuatro meses consecutivos de bajas, en los centros comerciales también se observaron retrocesos en ventas de ropa y calzado que disminuyeron un 7,2% y las compras en supermercados se redujeron 13,8%.

Los indicadores asociados al financiamiento y a la recaudación también presentaron variaciones negativas. La recaudación del IVA, medida a precios constantes, cayó 4,2% interanual durante junio. Al mismo tiempo, las compras con tarjeta de crédito disminuyeron 5,2% y los préstamos personales retrocedieron 2,2%.