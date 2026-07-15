Inflación: tras conocerse el dato de junio, qué va a pasar con los precios en julio

Los economistas proyectan la evolución de los precios para el mes de julio, luego de que el Indec dio a conocer inflación de junio que se ubicó en 1,9%.

El Indec dio a conocer el dato de inflación de junio, que arrojó un 1,9%. Así, el IPC encadenó el tercer mes consecutivos a la baja. Tras tocar el pico de 3,4% en marzo, cedió a 2,6% en abril y 2,1% en mayo. Para julio, los analistas esperan los precios se ubiquen en niveles cercanos, debido a la estaciobnalidad.

La medición del índice de los últimos 12 meses marcó un 33,5% y el primer semestre del año cerró un alza del 16,8%.

Qué se espera para julio Para el mes en curso, los precios subirían en niveles cercanos a junio. EcoGo preyceta que la inflación de julio se ubique en 2,2%. "La estacionalidad de julio ya se refleja en incrementos registrados en pasajes de micro larga distancia, excursiones y alojamientos", señaló la consultora.

"Pasado el shock de febrero y marzo, la inflación vuelve a la zona del 2% mensual. Aumentos postergados en regulados (básicamente combustibles y tarifas) podrán sumar presión en los próximos meses, pero no un cambio de tendencia", sostuvo LCG.