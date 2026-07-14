Búsqueda de trabajo en Mendoza: local de comida rápida busca cajeros para su sucursal del centro

La cadena mendocina Kingo abrió una nueva convocatoria para cajeros en su céntrica sucursal de Rivadavia y Patricias Mendocinas.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Kingo abrió una búsqueda laboral para incorporar un cajero en Mendoza.Foto: Noticias Trabajo

La cadena mendocina de comida rápida Kingo lanzó una nueva convocatoria laboral en la provincia. En esta oportunidad, la firma busca incorporar cajeros para su sucursal ubicada en una esquina clave del centro: Rivadavia y Patricias Mendocinas, en la Ciudad de Mendoza.

La búsqueda genera gran interés, ya que la empresa detalló que no es excluyente contar con experiencia previa en el puesto, lo que representa una buena oportunidad para jóvenes que buscan insertarse en el mercado de trabajo o personas que quieren cambiar de rubro.

¿Cuáles son los requisitos? Según informaron canales de búsqueda laboral, los aspectos clave que se evaluarán en los candidatos son:

Habilidades blandas: capacidad para trabajar en equipo y un alto sentido de la responsabilidad.

Experiencia: no es un requisito excluyente.

Disponibilidad horaria: se requiere disponibilidad para cumplir jornadas full-time con horarios rotativos. La empresa busca cubrir un puesto full time con horarios rotativos. Foto: cv.mendozaa Cómo enviar el CV para trabajar en Kingo Los interesados en postularse al empleo y participar del proceso de selección tienen dos vías habilitadas para hacer llegar sus antecedentes: