El modelo mendocino que se transformó en un exitoso empresario de la moda internacional: quién es

Detrás de las grandes pasarelas mundiales y del exigente engranaje de las agencias internacionales de alta costura, se esconde una historia de superación que tiene su punto de partida en el trabajo como modelo . Aunque hoy su nombre resuena con fuerza en los eventos más importantes del continente, muy pocos saben que este reconocido empresario y cazatalentos, responsable de proyectar carreras hacia las capitales más competitivas del planeta, comparte sus raíces más profundas con el suelo mendocino.

MDZ dialogó con Pablo Anton y reveló momentos íntimos de su pasado. "Yo nací en Mendoza , nos criamos con mi familia en un vivero en El Algarrobal, de clase media baja", recordó sobre esos primeros años marcados por el esfuerzo diario. El camino en el circuito comercial comenzó a moldearse de manera imprevista cuando apenas era un adolescente de 14 años: "Yo gané un concurso allá, que era con la agencia Elite en Mendoza hace años, y me quedé trabajando con ellos". Trabajó en Chile, Guatemala y Panamá siendo menor de edad. "Mis papás me emanciparon para poder viajar, yo iba y venía, me tomaba un colectivo de 14 horas hasta Mendoza, en lugar de irme de viaje de egresados preferí irme a trabajar para aportar dinero en mi casa", reveló con emoción.

Aquel impulso inicial demandó un nivel de sacrificio que forjó el carácter analítico que hoy lo define en el ambiente de los negocios. "Me iba a las 4 de la mañana y era telemarketer, de ahí me iba a estudiar al Martín Zapata y luego al gimnasio, me acuerdo que era horrible la pasaba mal en el coelgio, no salía ni a los recreos, mis compañeros me hacían bullyng por ser gay", relató sobre las épocas donde equilibraba sus estudios y el trabajo.

La gran oportunidad internacional golpeó a su puerta apenas alcanzó la mayoría de edad, abriéndole las puertas de un mercado completamente nuevo y desafiante. "Cumplí 18 y me ofrecieron un casting y quedé para grabar E! News... pero me salió una propuesta para México. Entonces, me vine a los 18 para aquí", detalla sobre su llegada al país azteca, donde comenzó desde abajo: "Apenas llegué, literal me vine con 200 dólares. Yo nunca estudié nada, vengo de familia humilde. En esa época quería ser cirujano plástico pero su familia no podía pagar esa carrera.

Tras un breve paso como actor en telenovelas y comerciales, descubrió rápidamente que su verdadera pasión no estaba frente a los flashes de los fotógrafos, sino coordinando la estrategia comercial detrás de escena. "Nunca me gustó mucho el tema ni de modelaje ni de novelas... no me gusta estar adelante de la cámara", confiesa sobre la decisión que lo llevó a fundar New Icon Models hace 15 años, la firma que hoy lidera el mercado de la moda en la región. Además destacó que tras su disciplina en cuanto al entrenamiento físico, no toma alcohol ni probó las drogas, excesos que abundan en los eventos y el mundo del modelaje.

El crecimiento de la compañía fue exponencial, logrando expandir su influencia de manera estratégica a lo largo del continente y conectando de forma directa con los clientes más exclusivos del mundo. "La agencia tiene 14 sucursales... empezamos en México, abrí varias sucursales, luego Colombia, luego Nueva York, y después Perú, estoy avaluando la posibilidad de abrir en Argentina o Brasil", enumera con orgullo, destacando que son la única organización latinoamericana con contratos directos con gigantes de la alta costura como Versace y Louis Vuitton.

El lasherino galardonado por su destacada trayectoria empresarial y su visión de negocios inclusivos en el mundo de la moda. Foto: Cortesía Pablo Anton

Diversidad y vanguardia en la pasarela

El verdadero sello distintivo de su gestión y el motivo por el cual revolucionó los cánones estéticos tradicionales fue su firme convicción de transformar una industria históricamente conservadora a través de la inclusión. "Fuimos la primera agencia en tener modelos transgénero... Cici Tamez estuvo rankeada entre las 50 mejores modelos del mundo", destaca, sumando a sus logros el manejo de Jocelyn Corona: "La primer modelo plus size de Latinoamérica... y ahora es una de las modelos mejores pagadas del mundo".

En su constante búsqueda por transformar y diversificar los cánones de la industria, Pablo Antón lideró hitos clave que marcaron un antes y un después en el mercado de la moda. Durante los años 2016 y 2017, su agencia se convirtió en la primera en introducir modelos de color en México, importando un gran número de talentos desde sus sede de Colombia para trabajar con marcas de la talla de Calvin Klein y Versace, lo que obligó a las campañas publicitarias locales a modificar la composición de sus elencos. Siguiendo esa misma línea de vanguardia, en el año 2019 el empresario lasherino impulsó con fuerza toda la tendencia de los cuerpos reales y el movimiento body positive en el territorio mexicano. Aunque reconoce que en Argentina esta corriente aún no se ha consolidado de la misma manera por no contar con una sucursal allí, su gestión logró que esta apertura hacia la diversidad corporal impactara de forma directa en producciones de televisión, novelas y películas, consolidando su reputación como uno de los grandes impulsores del cambio estético en América Latina.

El mendocino que fundó New Icon Models y transformó la industria de la moda. Foto: Cortesía Pablo Anton

A lo largo de su destacada trayectoria, Pablo Antón y su firma han cosechado importantes distinciones en la competitiva industria de la moda. Entre sus logros más significativos destaca el reconocimiento otorgado por la revista México Negocios en marzo de este año, que lo posicionó como uno de los cinco empresarios más influyentes del sector gracias a su enfoque innovador y de vanguardia en la región. Además, la solidez y el liderazgo de su organización quedaron firmemente respaldados por la Cámara Nacional del Vestido en México, entidad que los distinguió con un importante premio tras ser seleccionados, de manera consecutiva durante los últimos diez años, como la mejor agencia del país.

Fashion Group International of Mexico City es una organización de profesionales de la moda sin fines de lucro que reconoció la labor de Pablo Anton. Foto: Cortesía Pablo Anton

Hoy su visión empresarial continúa expandiéndose hacia nuevos horizontes como la producción cinematográfica y los desarrollos inmobiliarios. "Siempre hemos sido conocidos por cambiar la industria", concluye el lasherino, quien a pesar del éxito global y de su presente en México, no olvida las dificultades del inicio que forjaron su presente: "Uno queda con ese trauma y sale como obsesionado con hacer plata".