Quién es la modelo mendocina que brilló en Asia: luces y sombras de una vertiginosa carrera

La joven modelo relató su experiencia en el exigente mercado de la moda asiática y cómo mantiene intactos sus sueños de llegar a las grandes marcas.

Una carrera internacional construida entre la paciencia, el espíritu aventurero y la ambición en el exigente mundo de la moda.

La modelo mendocina Nazaret Lucero, de 26 años, consolidó su exitosa carrera internacional en la exigente industria de la moda asiática. Tras irrumpir en la escena de este mercado, la joven enfrenta un vertiginoso recorrido lleno de contrastes, proyectándose desde Mendoza hacia las capitales del diseño global, con la mira puesta en las firmas más prestigiosas del mundo.

El impacto del desembarco en Asia MDZ tuvo la oportunidad de entrevistar a esta carismática profesional, la joven aventurera reveló que el choque cultural inicial marcó un antes y un después en su experiencia en el extranjero. Romper las barreras idiomáticas y adaptarse a metrópolis hipertecnológicas modificó por completo su perspectiva cotidiana sobre el modelaje. “Cuando llegué a China por primera vez no entendía nada, siento que cada vez que viajo es una película”, confesó la modelo oriunda de Mayor Drummond, Luján de Cuyo, sobre el impacto de verse rodeada de rascacielos, pantallas gigantes y luces que emulaban un escenario futurista. A pesar de los desafíos del idioma y la fascinante cultura descubrió que la comunicación fluía a través de gestos, energía y la enorme predisposición de la gente local.

Nazaret (1) La modelo mendocina Nazaret Lucero durante una producción de moda de proyección internacional. Foto: Cortesía Nazaret Lucero Luces y sombras en los estudios de fotografía Detrás del magnetismo de los desfiles, flashes y el diseño, la rutina internacional esconde un fuerte desgaste emocional y largas jornadas de trabajo. La dinámica en el exterior exige habituarse al desarraigo y transformar los momentos de incertidumbre en una herramienta de fortaleza personal. Trabajar en el exterior también implica aprender a convivir con la soledad. Pasar muchas horas viajando, lejos de la familia y amigos y de todo lo que resulta familiar, detalló Nazaret sobre el trasfondo de la profesión.

Sostenerse en un circuito tan competitivo requiere desarrollar una estructura psicológica sólida para asimilar el rechazo constante de los castings, que la modelo define como una parte rutinaria y no personal del oficio. La paciencia se vuelve indispensable para procesar la ansiedad cuando los proyectos no avanzan al ritmo esperado. “Los sueños a veces pueden parecer muy lejanos al principio pero cuando uno se anima a dar el primer paso empiezan a pasar cosas que antes parecían imposibles”, reflexionó destacando que el aprendizaje más valioso ha sido la independencia y la confianza adquirida.

Nazaret (10) La modelo mendocina relató la evolución de su carrera internacional en las pasarelas y estudios fotográficos de Asia. Foto: Cortesía Nazaret Lucero Algo que Nazaret recuerda con mucha emoción, fue cuando realizó una sesión de fotos para una conocida marca de moda, pensando ella que sería para redes sociales, pero resultó que era para una campaña con posters gigantes en Shangai. "Esto pasa mucho en China, que te dicen que vas a hacer un trabajo tranqui y de repente aparecés en una revista o una gigantografía. ¡Esto no es normal, es un montón!".