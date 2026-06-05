Polémica: denuncian a una famosa modelo por graves amenazas, hostigamiento y salen a la luz fuertes audios

Ivana Figueiras , modelo y expareja de Sebastián Ortega , se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciada en el Juzgado N°2 de Tigre por hostigamiento, amenazas y violencia psicológica . La presentación judicial fue realizada por Natalie Pietra , actual pareja del exmarido de Figueiras , Tomás Guarracino , con quien la modelo comparte una hija.

El escándalo estalló en el programa SQP, donde se reveló el contenido de la denuncia y presentaron una serie de mensajes de WhatsApp que Figueiras le habría enviado a Pietra . Según detalló Martín Salwe, el nivel de agresión es extremo: la modelo tilda a la actual pareja de su ex de "loca, enferma, un asco de persona, una mala madre y mogólica".

El punto más grave de la denuncia, y el que motivó la intervención urgente de la Justicia, fue una amenaza directa de agresión física. Según leyó el panelista a partir del expediente, Figueiras habría expresado: "La veo y la re cag... a trompadas" . A raíz de esta amenaza contundente, la abogada de Pietra solicitó al juez "una medida cautelar con un perímetro de exclusión" y " el cese de las intimidaciones".

Durante la emisión, se puso al aire una entrevista exclusiva con Natalie Pietra, quien se mostró visiblemente angustiada y explicó los motivos que la llevaron a judicializar la situación.

"Lamentablemente tuve que llegar a esta instancia porque me cansé de callarme, me cansé de la violencia y me cansé del hostigamiento. La realidad es que quiero cuidar a dos menores que están involucradas en un quilombo terrible y la verdad es que estoy cansada", confesó Pietra, marcando que el conflicto está afectando tanto a la hija de Figueiras y Guarracino como a su propia hija.

La modelo explicó que la mala relación no es nueva, sino que los ataques verbales "vienen de hace mucho tiempo", pero que en el último período "escalaron a niveles impresionantes, ya no hay un límite". Además, apuntó directamente contra la actitud de Figueiras: "Hay gente que considera que tiene poder y tiene el lugar para ser violenta y hostigar y amenazar".

Los audios de la polémica

Embed - Ivana Figueiras insultos

Para coronar la gravedad de la denuncia, el programa sacó a la luz una serie de audios enviados por Ivana Figueiras directamente al padre de su hija. En los mensajes de voz, se percibe a una Figueiras furiosa, recriminándole a su expareja cuestiones vinculadas a la organización familiar y apuntando con artillería pesada contra Natalie.

El conflicto en los audios parece desencadenarse por un cambio arbitrario en los días de visita y por un supuesto video de la menor que Guarracino le habría mostrado a su actual novia. "Estás patinando... desde que te separaste de mí sos un patín, flaco", se la escucha decir a la modelo al inicio del mensaje, para luego subir el tono de los reclamos: "O sea, ¿en qué cabeza entra que vos filmaste o grabaste a tu hija o lo que sea y se lo contaste a la pelot... esa?".

Como es que ya tengo 37 años Ivana Figuieras. IG @FIGUIERASIVANA

En el mismo audio, Figueiras no escatima en insultos discriminatorios y agresiones hacia Pietra, confirmando el hostigamiento relatado en la denuncia penal. Dirigiéndose a Guarracino a los gritos, le exige: "Es tu hija. Tenés que cuidar a tu hija antes que a la descerebrada esa con cara de m... Cuidá a tu hija, ¿me entendés? En vez de la pelot... esa, que tiene problemas con todo el mundo, que es una ridícula mental".

El violento descargo finaliza con una dura descalificación hacia su exmarido por haber elegido formar pareja con Natalie: "El único pibe del mundo que puede estar con esa mina sos vos, vos sos un imbécil. Un imbécil que no te da la cabeza".