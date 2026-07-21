Matilda Blanco destrozó a Maria Becerra por su atuendo para el himno de la final del Mundial 2026: "¿Qué es esto?"

En una transmisión en vivo, la panelista remarcó graves fallas de combinación en el diseño utilizado por la artista quilmeña.

Matilda Blanco evaluó de manera minuciosa el atuendo de la cantante durante una emisión en vivo. / Captura TV

La histórica presentación de María Becerra entonando el Himno Nacional Argentino en la previa del cruce entre la Selección y España no solo generó repercusiones por su interpretación vocal. El vestuario elegido por la artista quilmeña para la gran cita deportiva se transformó en un intenso foco de debate.

Qué dijo Matilda Blanco sobre el look de la cantante Al aire del ciclo Bondi Live, la especialista en moda Matilda Blanco observó en detalle la vestimenta de la joven y lanzó un análisis sumamente severo sobre las elecciones estéticas de la jornada.

Sin rodeos, la panelista cuestionó la combinación de texturas y el concepto visual presentado en el campo de juego. "¿Qué es esto? Lo primero que tengo para decir es que no coincidían los colores entre las telas que tenía. Parece una actriz de Bollywood. Daba Bollywood y no la bandera argentina", disparó con contundencia.

El vestuario utilizado por la artista generó comentarios divididos entre los fanáticos en las plataformas digitales. Instagram @mariabecerra Asimismo, la crítica de moda hizo hincapié en un accesorio particular que acompañaba la prenda y que, a su criterio, deslucía el resultado final frente a las cámaras de todo el planeta.