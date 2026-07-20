Críticas atroces: mirá quiénes destrozaron el look de María Becerra en la final del Mundial
Tras cantar el himno, María Becerra quedó en el centro de la escena por los cuestionamientos al vestido creado por el diseñador mendocino Abel Cepeda.
La final del Mundial 2026 dejó una fuerte tensión tras el cruce de Argentina y España, pero las miradas se posaron en María Becerra, la encargada de cantar el himno nacional. Su vestido, un homenaje a la bandera creado por el diseñador mendocino Abel Cepeda, desató feroces críticas en el mundo de la moda y el espectáculo.
Las repercusiones en el streaming y la televisión
El debate sobre la prenda no tardó en encender las pantallas. En el programa Angel Responde de Bondi Live, la especialista Matilda Blanco destrozó la propuesta estética argumentando fallas en la confección y en la elección de la paleta cromática: "Vamos a discutir acerca de los colores, ¿no? Porque los colores no coincidían. Se ve que fue una bandera enroscada a último momento". En sintonía con su panelista, el conductor Ángel de Brito se sumó a los cuestionamientos, mostrando su total disconformidad con el resultado visual que exhibió la artista en un escenario de visibilidad global.
Matilda remarcó con firmeza, criticando el contraste entre la parte superior e inferior de la pieza y señalando que "el caderín no coincide con... claro, no coincide ninguno". Para la asesora de imagen, la falta de armonía en los géneros y el ensamble improvisado distorsionaron por completo la identidad visual del tributo patriótico: "Parece una mujer que trabajó en las películas esas de Bollywood. Daba Bollywood en vez de dar una bandera argentina". Finalmente, tras sugerir entre risas que la propuesta estética "con la cara tapada me gusta", dejó en claro cuál hubiese sido un camino mucho más acertado para una figura de semejante proyección internacional: "Yo hubiera preferido toda de celeste, toda de celeste o toda de blanco".
La dura crítica de Matilda Blanco al atuendo diseñado por el mendocino Abel Cepeda:
Por su parte, el periodista televisivo Tomás Dente optó por una postura mucho más agresiva y descalificadora, enfocando su crítica en el pronunciado escote del vestido al preguntar con crudeza: "¿Cómo se llama la que cantó con las tetas al aire, la que cantó el himno?". Además agregó: "No representa a la mujer argentina, hablame después de cosificación, ir a hacer un show con las dos pelotas acá, la mujer argentina es muchísimo más que eso".
El duro descargo de Tomás Dente sobre como lució María Becerra en la final del Mundial 2026:
"Es un sacrilegio ver a una mina que está entonando nuestro himno nacional con las dos pelotas de fútbol acá, podrían haber llamado a un montón de gente más": sentenció de manera tajante el incisivo comunicador. "Estas pibitas tienen siempre la necesidad de mostrar su anatomía, su inseguridad es tal, después si cantó bien, mal, y lo esperable es que por lo menos entone si se dedica a eso", concluyó en su durísimo descargo.
La filosa mirada de un influencer mendocino
En el plano analítico, el mendocino influencer y especialista en moda, Facundo Ignacio, conocido en redes sociales como Tacón y Mantilla, compartió una extensa reflexión sobre los límites entre el fervor popular y el verdadero hecho artístico. Desde la perspectiva de este experto en moda y sociología, el trabajo del creador de la firma SEKS rozó lo evidente y desaprovechó una oportunidad histórica de comunicación. "El artista tiene la capacidad de dar un mensaje de manera encriptada sin recurrir a lo obvio. Era la oportunidad de tejer el estilo de su clienta y la estética personal con el hilo del 'me la juego por la moda de mi país', lejos de poner un Sol de Mayo y los colores de la bandera", sentenció, remarcando que una propuesta de tal envergadura requiere de un talento técnico e intelectual que trascienda las tendencias pasajeras de las plataformas digitales.
El influencer mendocino criticó fuertemente el diseño que lució María Becerra:
La influencer que se pronunció a favor del diseño de Abel Cepeda
A pesar del bombardeo de opiniones negativas, no todo fue rechazo para el modisto nacido en la provincia y radicado desde hace dos décadas en Nueva York. La influencer y crítica de moda Cami Chama salió en defensa de la propuesta y argumentó: "Estuvo muy bien ejecutado teniendo en cuenta el poco tiempo que tuvieron de resolverlo". La experta detalló que la estructura original del vestido consistía únicamente en un corset y una minifalda, elementos que debieron ser modificados a último momento mediante el agregado de una gran falda para otorgarle un carácter más protocolar y adaptado a las exigencias institucionales del evento futbolístico.
El corset, de acuerdo con la mirada de Chama, representó un gran acierto debido a que fue la prenda predilecta por el público femenino para alentar a la selección a lo largo del torneo. No obstante, las discrepancias técnicas volvieron a surgir al examinar los detalles minuciosos del ensamble, ya que incluso la defensora del look encontró un punto débil en la presentación del textil que acompañaba la pieza principal. Al cerrar su análisis, la creadora de contenido lamentó profundamente un descuido logístico visible en la transmisión oficial, señalando que el único aspecto criticable de la imponente puesta en escena fue "que la falda estuviera arrugada, que no estuviera planchada".