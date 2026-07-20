Críticas atroces: mirá quiénes destrozaron el look de María Becerra en la final del Mundial

Tras cantar el himno, María Becerra quedó en el centro de la escena por los cuestionamientos al vestido creado por el diseñador mendocino Abel Cepeda.

La final del Mundial 2026 dejó una fuerte tensión tras el cruce de Argentina y España, pero las miradas se posaron en María Becerra, la encargada de cantar el himno nacional. Su vestido, un homenaje a la bandera creado por el diseñador mendocino Abel Cepeda, desató feroces críticas en el mundo de la moda y el espectáculo.

Las repercusiones en el streaming y la televisión El debate sobre la prenda no tardó en encender las pantallas. En el programa Angel Responde de Bondi Live, la especialista Matilda Blanco destrozó la propuesta estética argumentando fallas en la confección y en la elección de la paleta cromática: "Vamos a discutir acerca de los colores, ¿no? Porque los colores no coincidían. Se ve que fue una bandera enroscada a último momento". En sintonía con su panelista, el conductor Ángel de Brito se sumó a los cuestionamientos, mostrando su total disconformidad con el resultado visual que exhibió la artista en un escenario de visibilidad global.

El diseñador mendocino trabajando con su creación textil sobre el cuerpo de María Becerra. Foto: Instagram @seks.llc Matilda remarcó con firmeza, criticando el contraste entre la parte superior e inferior de la pieza y señalando que "el caderín no coincide con... claro, no coincide ninguno". Para la asesora de imagen, la falta de armonía en los géneros y el ensamble improvisado distorsionaron por completo la identidad visual del tributo patriótico: "Parece una mujer que trabajó en las películas esas de Bollywood. Daba Bollywood en vez de dar una bandera argentina". Finalmente, tras sugerir entre risas que la propuesta estética "con la cara tapada me gusta", dejó en claro cuál hubiese sido un camino mucho más acertado para una figura de semejante proyección internacional: "Yo hubiera preferido toda de celeste, toda de celeste o toda de blanco".

La dura crítica de Matilda Blanco al atuendo diseñado por el mendocino Abel Cepeda: Matilda Blanco criticó con dureza el atuendo que lució María Becerra, en la final del Mundial 2026, creado por un diseñador mendocino. Video: Instagram Visión Show / Bondi Live Por su parte, el periodista televisivo Tomás Dente optó por una postura mucho más agresiva y descalificadora, enfocando su crítica en el pronunciado escote del vestido al preguntar con crudeza: "¿Cómo se llama la que cantó con las tetas al aire, la que cantó el himno?". Además agregó: "No representa a la mujer argentina, hablame después de cosificación, ir a hacer un show con las dos pelotas acá, la mujer argentina es muchísimo más que eso".

El duro descargo de Tomás Dente sobre como lució María Becerra en la final del Mundial 2026: Tomás Dente destrozó a María Becerra por el atuendo que usó en la final del Mundial 2026. Video: Archivo MDZ "Es un sacrilegio ver a una mina que está entonando nuestro himno nacional con las dos pelotas de fútbol acá, podrían haber llamado a un montón de gente más": sentenció de manera tajante el incisivo comunicador. "Estas pibitas tienen siempre la necesidad de mostrar su anatomía, su inseguridad es tal, después si cantó bien, mal, y lo esperable es que por lo menos entone si se dedica a eso", concluyó en su durísimo descargo.