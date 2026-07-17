Un influencer mendocino mostró el desastre que es una ruta nacional y se hizo viral

El influencer mostró como viajar al sur desde Mendoza es una odisea por el fuerte deterioro de la ruta 151, una de las vías nacionales más peligrosas del país.

El creador de contenido no dudó en mostrarle a sus seguidores el lamentable y peligroso estado de la importante ruta.

El influencer mendocino expuso en sus redes el desastroso estado de la Ruta 151, desatando una nueva ola de indignación. El video viralizó el abandono de este corredor que conecta Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro, sumando miles de reproducciones de conductores que sufren a diario el peligro de transitarla.

En horas de la noche, el influencer mendocino se metió de cuerpo entero dentro de uno de los peligrosos pozos que tiene la ruta. Foto: captura de video Instagram @eljoni_ok Un reclamo que se volvió viral El video publicado por El Joni, conocido creador de contenido digital, que ya acumula mas de 6.000 likes, no tardó en replicar el descontento de miles de usuarios que recorren el sur argentino. El influencer acompañó su posteo con una dura crítica sobre las condiciones de la calzada que grabó en horas de la noche: “Una verdadera vergüenza, un ruta tan importante como la 151, que conecta las provincias de Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro puede estar en estas condiciones, literalmente intransitable, ya no son baches son cráteres”. En el registro audiovisual, su descargo es aún más enérgico al describir el sufrimiento de los vehículos y el riesgo de vida: “Este tramo, hacés mier** el auto, rompés cubiertas, suspensión y viajás con miedo todo el tiempo”.

Mirá el video que compartió el influencer sobre el estado de la ruta 151: Ruta 151: el desastre vial que un influencer mendocino expuso en redes sociales. Video: Instagram El Ioni La comunidad digital se sumó de inmediato para aportar sus propias y lamentables vivencias en el asfalto. Entre las respuestas, una usuaria relató: “Un desastre yo fui a Copahue por allí desde Córdoba... rompí 2 cubiertas de una camioneta cero km”, mientras que otra conductora sumó su enojo señalando: “Una vergüenza que una ruta nacional esté así!! Encima pasas por una sede de Vialidad!!!!”. En sintonía con la indignación, un viajero detalló la lentitud del trayecto: “Pase por ahí hace 5 horas! 70km en 2 horas! Un desastre!”. La frustración por el paso de las décadas sin soluciones quedó de manifiesto en otros aportes como “Una vergüenza!!!! Hace mucho tiempo, hace más de 20 años que esta así....” y “es un desastre y una vergüenza, imposible de transitar, vas a 20 km esquivando craters y de frente autos, muy peligroso, viajo hace años para alla y sigue igual”.

Cráteres y peligro en un corredor clave La problemática de la temible ruta trasciende la queja digital, ya que representa un peligro real y constante para quienes deben transitarla. La traza, que une el centro del país con la Patagonia, se presenta como un campo minado de pozos, desniveles pronunciados, banquinas altas y tramos donde el asfalto directamente ha desaparecido. Las ondulaciones generadas por el flujo constante de camiones pesados llegan a tocar el chasis de los automóviles, obligando a realizar maniobras de esquive sumamente arriesgadas que suelen terminar en despistes. Los rastros de esta realidad son visibles a la vera del camino, donde se suceden autos destruidos, huellas de incendios y ermitas que recuerdan a las víctimas de siniestros fatales.

El estado de la Ruta 151 genera indignación tras un video viral. Foto: Archivo MDZ Esta alarmante situación de deterioro convive con la paradoja de tratarse de una ruta fundamental para el desarrollo energético nacional. Por la calzada transita el sistema logístico que abastece el 72% del petróleo y el 42% del gas del país, sirviendo de acceso principal para los yacimientos de Vaca Muerta. Además, es un paso obligado para el turismo que busca disfrutar de los paraísos naturales de Neuquén y Río Negro. Sin embargo, en lugar de una bienvenida acorde, la primera impresión que reciben los visitantes es la de estar cruzando una zona bombardeada, lo que afecta gravemente la conectividad regional y la seguridad de miles de personas.