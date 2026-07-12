Una reconocida influencer hizo una promesa en cara a la final del Mundial 2026: "Entrego el arco"

En plena promoción de su nuevo proyecto, la figura televisiva dejó una llamativa declaración dirigida al arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez.

Hace pocos días, Camila Deniz, popularmente conocida como "Camilota", actual participante de Cuestión de peso (El Trece) y hermana de Thiago Medina (ex Gran Hermano), confirmó su incursión en la venta de contenido por suscripción a través de OnlyFans.

"El 10 de julio lanzo mi página azul. Los espero ahí", expresó la influencer, quien fue blanco de duras críticas a través de las redes sociales por dicho paso en su vida.

Como parte de la gira mediática para darle visibilidad a este lanzamiento, se sentó a dialogar con Elías Kier Joffe en Elio Podcast. Fue en este espacio donde el conductor aprovechó el contexto futbolístico para preguntarle si tenía algún mensaje motivacional para Emiliano "Dibu" Martínez, con motivo del último encuentro de la Selección Argentina contra Suiza.

La promesa de Camilota Sin dudarlo, y mirando fijo a la cámara, Camila lanzó su audaz propuesta y fue directo al punto. "Bueno, como yo soy arquera, me gusta atajar como él, si ganamos, le entrego el arco", aseguró con total soltura.

Lejos de cambiar de tema, el presentador redobló la apuesta y le consultó qué pasaría en el caso de que Martínez logre atajar un penal durante el partido. Con la misma actitud frontal y con un chupetín en la boca, Camilota respondió sin ningún tipo de filtros: "Le entrego el chiquito".