Eduardo Feinmann estalló contra los alumnos que son autores de un sórdido delito en distintos colegios: "Que los echen"

Eduardo Feinmann compartió su indignación por un aberrante episodio que viene replicándose en los últimos días en distintos colegios de Buenos Aires. El conductor pidió que los alumnos responsables del hecho queden fuera de los establecimientos educativos y pierdan el año.

En El Noticiero (A24) abordaron el escándalo desatado en conocidos colegios como Carlos Pellegrini, Nacional Buenos Aires y Lenguas Vivas; en los que varones adolescentes de entre 14 y 15 años empezaron a viralizar fotos de compañeras en las que a través de trucos de la inteligencia artificial las expusieron al desnudo a través de grupos de WhatsApp.

Se trata de imágenes en las que se utiliza la cara de las chicas, rostros que fusionan con otros cuerpos en una sórdida maniobra que en ocasiones se completa con la comercialización del material en cuestión. De momento, hay cerca 50 estudiantes en la mira de las investigaciones, aunque por sus edades resultan inimputables.

Eduardo Feinmann, indignado por un delito que se replica en algunos colegios Enfurecido por el delito con escenario en un puñado de colegios, Eduardo Feinmann comentó que en Radio Mitre entrevistó a la fiscal a cargo de este caso, quien le señaló que los estudiantes legalmente ni siquiera podrían estar alcanzados por la posbilidad de resarcir su pena a través de tareas comunitarias. En este sentido, el conductor le reclamó a la autoridad en cuestión: "Algo va a tener que hacer, que los echen del colegio, ordene usted que los echen del colegio, que se busquen otro colegio".

Luego, redoblando su pedido, Feinmann cargó contra los alumnos responsables de este delito: "Que pierdan el año, va a ver cómo les va a doler. Al pendejito ese que hizo esa barbaridad, va a ver cómo le va a doler".