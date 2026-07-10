Eduardo Feinmann advirtió sobre el plan de Victoria Villarruel que podría complicar la reelección de Javier Milei

Tras las declaraciones de la vicepresidenta que perfilan su candidatura en 2027, Eduardo Feinmann remarcó el objetivo que quedaría trunco para el presidente.

Eduardo Feinmann repasó este jueves en A24 todas las imágenes políticas que dejaron los festejos por el Día de la Independencia, y el conductor hizo foco en las declaraciones de Victoria Villarruel en Tucumán, dando un claro indicio de una candidatura presidencial que afectaría de lleno a Javier Milei.

"Villarruel apareció ante los micrófonos diciendo 'este es un día patrio, no es para hacer política', pero ella misma estaba haciendo política diciendo lo que dijo, raro", comenzó Feinmann en un cuestionamiento hacia los dichos de la vicepresidenta a la prensa durante la vigilia en la Casa Histórica.

Luego el conductor enfatizó: "Para mí hoy Victoria Villarruel se plantó como candidata a presidente, hoy lanzó su candidatura a presidente, tiró mensajes políticos impresionantes. Le faltaba decir 'yo no soy Milei', 'Milei es eso, yo soy otra cosa', 'Milei detesta a la industria, a mí me encanta la industria'".

Eduardo Feinmann habló del impacto que podría tener en Javier Milei una Victoria Villarruel como candidata a presidenta Sobre lo postulado por la funcionaria, Eduardo Feinmann disparó: "Todo lo que dijo hoy fue un mensaje para el Gobierno, 'ustedes son un mamarracho y yo soy distinta, y aquí estoy, yo soy candidata a presidente'. Eso me pareció de las cosas más fuertes que vi en las últimas 24 horas".

A la hora de analizar el impacto que podría tener una candidatura de Victoria Villarruel en la carrera de Javier Milei por la reelección, Eduardo Feinmann remarcó: "Es como el fútbol en el Mundial, yo no subestimaría a nadie... No podés subestimar a nadie, los que a vos te parecen que van a quedar eliminados, después por ahí no terminan eliminados. En política yo no subestimaría a nadie".