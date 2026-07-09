El look de Victoria Villarruel en Tucumán: lo que se puso y el accesorio que sorprendió

Victoria Villarruel conmemoró el 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán. Su estilo tuvo una fuerte carga simbólica: te lo mostramos.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participó de los actos oficiales por el Día de la Independencia en la histórica Casa de Tucumán, escenario donde hace 210 años los congresales declararon la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En una jornada cargada de simbolismo patriótico, la titular del Senado se sumó a las ceremonias conmemorativas realizadas en el sitio más emblemático de la historia argentina, donde destacó el valor de la fecha y la necesidad de preservar la memoria de quienes dieron origen a la Nación.

Más allá de la trascendencia institucional del acto, la presencia de Villarruel también despertó interés por la elección de su vestuario, cuidadosamente alineado con el carácter solemne de la celebración. La vicepresidenta optó por un saco de intenso color rojo, una prenda de líneas clásicas y corte elegante que se convirtió en el eje de su estilismo. El color aportó un marcado contraste con el resto de su atuendo, compuesto por una blusa negra, logrando una imagen sobria pero de fuerte impacto visual, apropiada para una ceremonia de relevancia histórica.

Victoria Villarruel en Tucumán. Foto: print de pantalla video de Instgram. Victoria Villarruel y el importante accesorio ligado al catolicismo Uno de los detalles que más llamó la atención fue el largo rosario que llevaba sobre el pecho. La pieza, de cuentas oscuras y una cruz colgante, ocupó un lugar central en el conjunto y se convirtió en uno de los accesorios más destacados de la jornada. El rosario, utilizado de manera visible sobre la indumentaria, reforzó una imagen vinculada a la tradición religiosa y a la impronta personal que Villarruel suele imprimir en sus apariciones públicas, especialmente en fechas de alto contenido institucional y patriótico.

El look se completó con un maquillaje discreto, el cabello suelto peinado con ondas suaves y la escarapela colocada sobre la solapa del saco, que aportó un delicado detalle pero al mismo tiempo refrendó el patriotismo, valor central en la vida de Villarruel que siempre se encarga de destacar. La elección estética transmitió formalidad y elegancia, manteniendo un equilibrio entre la sobriedad que exige un acto oficial y la presencia visual que suele caracterizar las grandes celebraciones nacionales.