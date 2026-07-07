La foto recortada de Javier Milei: unidad con legisladores, gobernadores y Gabinete, pero con Victoria Villarruel al margen

El Gobierno nacional prepara una fuerte puesta en escena política para el acto del 9 de Julio en San Miguel de Tucumán . La gestión de Javier Milei busca utilizar la fecha patria para mostrar músculo político y consolidar la idea de un "relanzamiento" del Gobierno, tras los recientes cambios estructurales que incluyeron la salida de Manuel Adorni . El mandatario llegará el miércoles por la noche a la capital tucumana acompañado por una nutrida comitiva que incluirá a gran parte del Gabinete nacional y a las principales espadas legislativas de La Libertad Avanza .

Sin embargo, el armado de la foto de unidad nacional está marcado por la tensión interna. Aunque la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó su presencia, el sector más cercano al Presidente busca recortar su protagonismo en el escenario principal, en medio de un distanciamiento agudizado por acusaciones cruzadas de "traición". La organización fina del evento quedó bajo la órbita de las autoridades provinciales comandadas por el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo.

El acto central marcará una de las primeras grandes apariciones públicas de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de Gabinete, tras reemplazar formalmente a Adorni. El flamante ministro coordinador cuenta con una ventaja estratégica para esta cita: mantiene una profunda relación con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo desde su anterior etapa al frente del Ministerio del Interior.

Junto a Santilli, se descarta la presencia del resto de los titulares de las carteras nacionales, a quienes se sumará una amplia delegación del Congreso:

Cámara de Diputados: Viajarán el presidente del cuerpo, Martín Menem, y el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni. También confirmaron asistencia los legisladores Mariano Campero (Tucumán), Eliana Bruno y María Gabriela Flores (Salta), Bárbara Andreussi (Jujuy) y Adrián Brizuela (Catamarca).

Senado de la Nación: La delegación estará encabezada por la jefa de bloque, Patricia Bullrich, y el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, secundados por Gonzalo Guzmán Coraita, María Emilia Orozco y Francisco Paoltroni.

Además de los legisladores propios, la Casa Rosada apuesta fuerte a que la foto junto a Milei sume volumen federal con la presencia confirmada de mandatarios aliados, entre los que ya se destaca el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

Cumbre clave en la mesa política antes del viaje

Antes de subirse al avión rumbo al norte argentino, la gestión oficialista activará su primera reunión de la mesa política de conducción en esta nueva etapa institucional.

El cónclave clave se desarrollará este miércoles a las 17:00 en el despacho de Diego Santilli. Participarán Karina Milei, Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo y el enlace del Ejecutivo con el Congreso, Ignacio Devitt.

Este encuentro a puertas cerradas servirá para terminar de pulir los discursos, la estrategia legislativa del segundo semestre y, fundamentalmente, el protocolo de movimientos en la provincia norteña para evitar cortocircuitos visuales en las transmisiones oficiales.

Vigilia patria en la Casa Histórica

Los homenajes oficiales comenzarán formalmente en la noche del 8 de julio con una tradicional “vigilia patria” en los alrededores de la Casa Histórica de la Independencia. La jornada contará con diversos espectáculos artísticos abiertos al público general, antes del inicio de la medianoche que marcará formalmente el comienzo de las celebraciones por los 210 años de la Independencia argentina.