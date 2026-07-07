Mientras Karina Milei reordena los territorios, en Buenos Aires todo es incertidumbre

Quienes están en La Libertad Avanza no se detienen en la salida de los concejales de su propia fuerza a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires . Es increíble que a pesar de ser el partido del poder, con altas chances de conseguir inclusive ser oficialismo si se concreta la fractura del peronismo kirchnerista renovador, concejales y legisladores prefieran armar bloques independientes o pasarse a las diversas variantes locales del peronismo que quedarse “saboreando las mieles del poder”.

“Esta es como una colmena donde la abeja reina hace trabajar al resto pero luego se queda con la miel”, se reía de su propia ocurrencia el concejal “vecinalista” que vivió en carne propia lo difícil que se le hace a la mayoría de los referentes políticos ser parte de algo en este proyecto anarcocapitalista.

“Quienes son coordinadores hoy no serán intendentes mañana”, advierte uno de los pocos confidentes de "El Jefe" Karina Milei . Mientras ella ordena una nueva etapa partidaria, en la provincia de Buenos Aires , Sebastián Pareja cumple a rajatabla con sus órdenes y observaciones.

¿Por qué no pueden ser los que manejan el armado local quienes terminen siendo candidatos? “Porque no pueden estar en la misa y en la procesión”, se animó a decir este influyente dirigente bonaerense. Entonces, si se parte de esa consigna, ¿serán candidatos Sebastián Pareja ? Con la multiplicidad de funciones que tienen, desde presidente de la LLA bonaerense, presidente de la Bicameral de Inteligencia y diputado nacional o ¿ Diego Santilli ?, actual jefe de Gabinete de Ministros. Los dos parecen tener más compromisos que los ignotos referentes municipales.

Más allá de estas observaciones, Pareja difundió un compendio de ideas de lo que pretende para el territorio bonaerense. En una publicación del diario Perfil, bajo el ambicioso título La Reconstrucción bonaerense empieza por una nueva cultura política”, habla de las reformas que deben ejecutarse en todos los ámbitos pero no explicita ninguna en particular, ni siquiera esa idea de configurar en una unicameral la legislatura de dos cuerpos bonaerense que fue analizada por una comisión partidaria.

Tanto él como Santilli, quien fue entrevistado en Clarín y La Nación, no hablaron nada de la inseguridad, esa que atraviesa dramáticamente todo el territorio. El tema fue mencionado, pero no especificaron cómo harán para revertir el principal flagelo de la provincia de Buenos Aires.

Quien está pidiendo pista luego de haber retrocedido varios casilleros producto de la elección bonaerense del año pasado es Diego Valenzuela. El presidente de la Nación lo recibió en la Residencia Presidencial de Olivos y almorzó con él por más de una hora y media. La economía fue lo más importante, pero el intendente de Tres de Febrero, en uso de licencia, también aprovechó para comentarle su intención de empezar su campaña personal para mostrar la presión impositiva y las tasas de habilitación que cobran los más abusivos. Si lo hace será para alquilar balcones ya que pocos quedarán entre los que no cobran por instalar una empresa nueva.

Ni Valenzuela ni Santilli pueden explicar algo que llama la atención. ¿Por qué motivo el presidente Javier Milei los recibió a ambos con el mameluco de YPF? ¿Será su ropa informal? Por más que tenga media docena de uniformes de la empresa estatal, es por lo menos raro que siempre esté vestido de la misma manera.

El que dejó a medio bloque en off side fue el auto proclamado candidato a gobernador Ramón Vera. El diputado provincial oriundo de Moreno produjo, como diría Milei, un verdadero Principio de Revelación al realizar un pedido de informes que sólo rubricó un puñado de legisladores. ¿Qué era lo que pretendía averiguar Vera que no alcanzó a conmover al resto de sus pares? El legislador quiere saber el manejo presupuestario realizado por Martín Insaurralde en su paso como jefe de Gabinete de Axell Kicillof durante los años 2021, 2022 y 2023.

Solo lo acompañaron Analía Corvino, Luis Ontiveros, Oscar Liberman y María Fernanda Coitinho. Ontiveros es compañero suyo en la Primera Sección Electoral pero Liberman, de Bahía Blanca, es uno de los que más discute la conducción de Pareja. Quienes no alcanzaron a poner su rúbrica por cuestiones que se desconocen está el que podrá ser el presidente del bloque, Juanes Osaba, el actual titular, Agustín Romo y Florencia Retamozzo, Nahuel Sotelo y Francisco Adorni.

Osaba sí firmó el pedido de ambos bloques, junto con el senador Carlos Curestis, en el que pedían informes sobre el gasto de $2.278 millones de pesos dispuestos por la gestión de Axel Kicillof para la producción de contenidos audiovisuales.

Las diferencias entre los diputados y senadores libertarios son las que se ven también en el resto de las localidades de la Provincia de Buenos Aires. El haber entregado el manejo de las listas en 2023 a los intendentes peronistas o a sus más importantes dirigentes provoca que hoy todo esté en revisión. Ese año también “pescó” como aliado José Luis Espert. En 2025, por ejemplo, los candidatos fueron puestos directamente por Pareja, quien sólo cedió un puñado de lugares a legisladores provenientes del PRO y de Las Fuerzas del Cielo.

La llegada de Santilli al tope de la estructura nacional fue tomada con sorpresa, primero, y luego con sorna por parte de los libertarios originarios. La idea que solo sirve la reelección de Milei ayuda para calmar la parálisis que generó entre los seguidores históricos de Karina Milei que se creían como los líderes anti casta en cada uno de los municipios, aunque sus orígenes, en muchos casos, son exactamente lo contrario a lo que vienen a combatir. Sólo un puñado de casos puntuales pueden ser considerados verdaderos outsiders.

Karina Milei y Sebastián Pareja

Sin embargo, los referentes territoriales libertarios no comen vidrio. Si la actividad política los curtió de algo es de pragmatismo. Quien puede pasar del perokirchnerismo al liberalismo puede, ahora, bancarse un Santilli, quien desde su entorno más cercano niegan que esté pensando en una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires. ¿La interna lleva a proponer para otra circunscripción al mejor candidato que tienen? Posiblemente.

“Bueno… Si Santilli es nuestro gobernador, todas las listas legislativas serán nuestras”, se apuran a aclarar. ¿Pueden poner algunos intendentes que vienen desde el PRO? Preguntó MDZ. “En los distritos en los que seguro ganamos, será muy difícil”, aclaró otro representante libertario que habló con este medio, como siempre, “en estricto off”.

Mientras tanto, los antiguos seguidores de Patricia Bullrich, que solían reunirse con los que pretendían pasarse hace dos años a La Libertad Avanza, se juntaron nuevamente. Hace dos años habían armado Apertura Republicana, pero eso duró lo que quiso la hermanísima. Ahora, parece, que no pedirán permiso para volver a armar.