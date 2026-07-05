Milei se aprovecha de una sociedad adormecida y por qué a Macri sus generales lo desautorizan siempre

Milei festeja que Cristina Fernández de Kirchner siga conduciendo, desde San José 1111, a la mayoría de la oposición, mientras la política busca ganar espacio ante una economía que no ayuda. El gobierno avanza sin un rumbo fijo, pero con la firmeza de mantenerse en el poder, canjeando colectoras por la eliminación de las PASO.

Uno de los motivos por los que fue votado Javier Milei era la necesidad de salir del asfixio económico que provocaba la inflación que subía en ascensor. El otro, finalizar con esa figura escandalosa que provocaba el kirchnerismo peronista renovador, que mandó a toda una sociedad a quedarse en casa mientras hacían fiestas clandestinas o prohibían comprar dólares mientras muchos hacían negociados con ellos.

La cuestión económica la corrige a puro superávit fiscal, pero los costos se notan en cada rincón del país, inclusive en donde “la economía vuela”, como Neuquén, con personas trabajando pero sin llegar a fin de mes. ¿Cuánto falta para que le pidan que deje de pagar afuera y analizar poner algo adentro? Nadie lo sabe.

Pero lo que si está seguro el gobierno es que el mensaje anti casta y anti corrupción quedará para otro mandato. Guido Croxatto, en una nota impecable en el diario Perfil, se preguntó ¿Por qué no hay más cacerolas? La respuesta la dio, ante una consulta directa, el consultor Luis Costa. “Porque todavía pesa más el miedo al kirchnerismo que todo lo que haga Milei” para un sector importante de la clase media identificada con la centro derecha.

La corrupción impacta en el público PRO mucho más que en el libertario, que actúa casi como una copia idéntica, sin modificar un ápice, del kirchnerismo. Todo lo propio está bien, todo lo otro es el diablo. De ahí que nadie se escandalice por lo que está sucediendo con el caso $Libra o que el titular de ARCA, Andrés Vázquez, tenga propiedades sin declarar en medio de un proceso que llena de privaciones a una población que prefiere sacrificarse a la espera de un futuro que tarda en llegar.

Lo de Manuel Adorni es visto como una osadía personal producto de un “bobo suelto” antes que mirarlo como un problema estructural, en la que los empresarios también mantienen silencio, como siempre lo hicieron. Hace tres meses, un importante lobista y ex funcionario de todas las administraciones advirtió que la concesión por la explotación de la Hidrovía tenía nombre y apellido… Y eso se dio tal cual.

Sin Justicia y con corrupción, como se le criticaba a Cristina Fernández de Kirchner, no puede haber un futuro muy promisorio. Y sin resultados económicos para la mayoría de la población, lo único que queda es volver a apostar por la política, es decir, por la casta. Y a eso fue el gobierno nacional esta semana.

Para esto Milei tiene una ayuda como jamás tuvo otro gobierno. El ingreso de divisas por impuestos nacionales que, antojadizamente, puede entregar o retacear a los gobernadores. Una buena parte de ellos heredó administraciones imposibles, solo sustentables por el riego que se le daba desde la administración central en otras épocas. Y otros más prefieren hablar de tú a tú con Diego Santilli y Santiago Caputo antes que con quien era la jefa del peronismo.

La otra gran ventana que encontró La Libertad Avanza es que Mauricio Macri no es un conductor – depredador como representa Cristina Kirchner. El ex presidente parece mucho más ambiguo y por momentos prefiere apoyar el cambio aunque en eso pierda a su partido, el PRO, antes que algunos progresos económicos macroeconómicos queden en el camino.

Ella, en cambio, no deja en paz al único que puede competir de igual a igual con Milei, aunque nadie sabe si le podrá ganar. Quiere conducir a Axel Kicillof para que haga lo que ella pretende. El gobernador, quien ya vio cómo terminó Alberto Fernández, ya dijo que antes de que suceda eso, pasa.

Tal cual adelantó MDZ hace dos días, hubo un fuerte reproche del ex presidente hacia su jefe de bloque en Diputados. Era ya inaceptable que cada vez que Macri proponía una estrategia que obligaba a negociar al oficialismo, aunque fuese en desigualdad de fuerza, Cristian Ritondo dijera todo lo contrario. Quizás por eso dio una entrevista en la que puso en valor las PASO, instancia electoral que el gobierno pretende eliminar. Teniendo en cuenta que sus generales no solo le discuten sino que hacen púbicas sus diferencias, ¿Llegará el momento que el líder del PRO arme un nuevo espacio?

Diego Santilli con Mauricio Macri. Ahora dicen que "el colo" puede ir por CABA. Archivo

“Nunca desautoricé a Mauricio”, hizo saber Ritondo a MDZ. La tupacamerización a la que obliga Milei se extiende en muchos referentes del PRO y hasta pone en crisis la administración porteña de Jorge Macri. La discusión por cambiar “gobernabilidad a los gobernadores” por la implementación de las colectoras mostrará, nuevamente, cuan firmes están en la defensa de un proyecto político o en la continuidad al calor del poder. Por eso el ex jefe de Estado habló más claro que nunca. Una vez, vaya y pase, pero siempre, ya pasaba a ser intolerable. Y si hay algo que Macri no tolera es que lo expongan como un esposo engañado. https://www.mdzol.com/politica/el-pro-quedo-la-deriva-porque-mauricio-macri-lo-acorralan-sus-aliados-acordar-javier-milei-n1554887

La Casta, la Corrupción y el Feudalismo Provincial

Consultados los especialistas electorales Alejandro Tullio, Eduardo López W. y Graciela Camaño, los tres afirmaron que si bien no es privativo implementar la Boleta Única en Papel junto con colectoras, la modificación electoral debe ser muy precisa y tendrá que tocar, nuevamente, el código electoral. Como se dijo más arriba, no importa cambiar lo ya cambiado para alcanzar un objetivo.

“Las colectoras responden a filosofías opuestas. La BUP fue concebida para simplificar la oferta electoral y hacer más transparente la relación entre el voto y la candidatura elegida. En cambio, las colectaras introducen una lógica de adhesiones que complejiza esa relación”, dijo Camaño. Un miembro del oficialismo que participó mucho en la ejecución de la boleta única nacional advirtió que “con dos boletas colectoras no sería descabellado, pero con tres ya es imposible”.

Consultada la IA, algo de lo que más gusta hablar al oficialismo “modernista”, las colectoras sirven “en provincias donde imperan regímenes de caudillos o gobernadores con décadas en el poder, las colectoras funcionan como una herramienta de hegemonía por varias razones: Efecto Arrastre: Permiten al oficialismo provincial colgarse de la tracción que genera un candidato presidencial popular, acumulando sufragios de múltiples partidos satélites que compiten nominalmente por separado.

Fragmentación de la Oposición: Al permitir que distintas facciones compitan en boletas separadas pero apoyando al mismo presidente, se divide el voto opositor, dificultando que una alternativa local alcance la intendencia o gobernación.

Control Territorial: Facilita el clientelismo y el sometimiento político al obligar a los distintos sectores internos a competir bajo el mismo paraguas nacional, asegurando que el poder siempre quede en manos de la estructura oficialista.

Nada importa. No habrá cacerolazos porque este corrimiento institucional y la corrupción tendrá un final feliz para una clase media que prefiere dejar pasar todo antes que volver al pasado. Cuidado con no sobregirarse tanto con esa impunidad concedida.