Javier Milei prepara una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: en qué consistiría

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central ( BCRA ) para redefinir el rol de la autoridad monetaria y limitar su capacidad de emisión monetaria . El anuncio fue realizado durante una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, en la que también se delinearon las principales iniciativas legislativas que el oficialismo pretende impulsar en los próximos meses.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, puso sobre la mesa también tres grandes proyectos del oficialismo: la reforma política , el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal . Participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.

Según trascendió, la propuesta de reforma del BCRA está siendo elaborada en conjunto por los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado y apunta a recuperar un esquema en el que la misión principal del Banco Central sea preservar el valor de la moneda .

La iniciativa retoma conceptos que Milei viene planteando desde el inicio de su gestión. En distintas exposiciones públicas, el mandatario sostuvo que la normativa vigente otorga amplias facultades para la emisión monetaria y cuestionó que el organismo haya sido utilizado históricamente para financiar al Estado, una práctica que, según su visión, contribuyó al proceso inflacionario argentino.

El Presidente también planteó que la reforma forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir la intervención estatal en la economía y fortalecer las reglas institucionales que, a juicio del Gobierno, deben garantizar la estabilidad monetaria.

La intención oficial está en línea con lo pedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la necesidad de reforzar la independencia de la entidad como parte de una agenda de consolidación macroeconómica.

La modificación de la Carta Orgánica aparece como un paso previo dentro del objetivo de largo plazo que Milei planteó desde la campaña presidencial respecto del cierre definitivo del Banco Central. Desde el Gobierno sostienen que cualquier transformación más profunda del organismo requiere previamente consolidar el equilibrio fiscal, eliminar la emisión monetaria para financiar al Tesoro, reducir los pasivos monetarios y fortalecer el frente cambiario.

La agenda para el Congreso

Los proyectos en los que trabajará el oficialismo serán: la reforma política, que contempla modificaciones al régimen electoral, entre ellas la eliminación de las elecciones primarias obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de las campañas, la incorporación del criterio de "Ficha Limpia" y ajustes en el sistema de boleta única.

La agenda también incluye una revisión del régimen de Zona Fría para focalizar los subsidios al consumo de gas en los sectores de menores ingresos de las regiones incorporadas por la ampliación de 2021, manteniendo el beneficio pleno para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

A ello se suma una nueva versión del proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado por el Ministerio de Economía, que propone ampliar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, eliminar restricciones de acceso para personas humanas residentes y redefinir los criterios utilizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para detectar inconsistencias fiscales.