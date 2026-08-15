Petroleras de la Cuenca Cuyana planifican a futuro para trabajar coordinadamente

Con el objetivo de coordinar y optimizar acciones, las empresas operadoras de la Cuenca Cuyana se reunieron en Barrancas para dialogar respecto al trabajo conjunto.

Las empresas operadoras de la Cuenca Cuyana coordinan acciones en conjunto para optimizar sus trabajos.

Este viernes, en el Yacimiento Barrancas, Petróleos Sudamericanos SA organizó una reunión de trabajo de la que participaron Tango Energy, Venoil y PCR, las principales empresas operadoras de la Cuenca Cuyana.

De la reunión participaron los principales referentes de relaciones laborales y recurso humano de las empresas hidrocarburíferas y el objetivo fue fortalecer la articulación entre las operadoras que desarrollan actividad en la Cuenca Cuyana.

Representantes de diferentes empresas operadoras de la Cuenca Cuyana se reunieron en Barrancas. De esta manera, las operadoras buscan avanzar con una visión integral respecto a la articulación de acciones en conjunto teniendo como objetivo el desarrollo genuino de la cadena de valor.

Durante la jornada, las petroleras analizaron estrategias orientadas a optimizar la producción, promover nuevas inversiones y generar condiciones que permitan sostener el desarrollo en los campos con larga trayectoria productiva.

También se debatieron algunos criterios comunes de trabajo para de esta manera afrontar los desafíos técnicos, operativos y laborales que se presentan en esta nueva etapa del sector hidrocarburífero.