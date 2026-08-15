El crédito vuelve a crecer: cuáles son los préstamos que impulsaron la recuperación en julio

Según el Informe Monetario Mensual del BCRA, la Base Monetaria creció un 0,2% real sin estacionalidad (s.e.) en julio (+0,5 billones de pesos), impulsada por la compra neta de divisas al sector privado (US$2.162 millones).

Los medios de pago transaccionales (M2 privado transaccional) aumentaron 1,8% real s.e., mientras los depósitos a plazo fijo cayeron 0,4% real s.e., llevando al M3 privado a una leve baja de 0,1% real s.e.

En este marco, los préstamos en pesos al sector privado crecieron 1,2% real s.e. mensual, el mayor incremento desde fines de 2025, representando el 9,2% del PBI.

El cambio registrado en julio es una señal que debe analizarse con cautela. Si bien la Base Monetaria interrumpió 10 meses consecutivos de caída, se trata todavía de una variación acotada, que no permite anticipar por sí sola un cambio sostenido en las condiciones de liquidez, la compra de divisas del BCRA no se traduce de manera automática ni inmediata en más crédito al consumo, por lo que prefieren “interpretarla como una señal inicial y no como un cambio de tendencia consolidado.

El financiamiento al consumo subió 0,5% real s.e., con una marcada disparidad: las tarjetas de crédito crecieron 1,4% real s.e., pero los préstamos personales cayeron 0,4% real s.e. La tarjeta ofrece una línea ya disponible sin atravesar un nuevo proceso de solicitud. Además, las promociones y cuotas la vuelven atractiva para consumos puntuales.

En cambio, el préstamo personal supone una decisión más deliberada: el usuario debe solicitarlo, comparar condiciones y asumir una cuota fija. En un contexto en el que los hogares administran con cautela sus presupuestos, muchos prefieren utilizar límites previamente otorgados antes que incorporar una nueva obligación.

En tanto, los préstamos con garantía real crecieron 0,8% real s.e.: los hipotecarios se aceleraron (+2,1% real s.e.) impulsados por la modalidad UVA (+50,2% i.a.), mientras los prendarios cayeron 0,8% real s.e. (-4,3% en 12 meses).

Dato alentador

El crecimiento del saldo hipotecario es una señal positiva. Aunque todavía no está acompañado por una expansión equivalente del mercado inmobiliario. En CABA, las escrituras del primer semestre se mantuvieron en el mismo nivel que un año atrás y las formalizadas con hipoteca fueron cerca de un 40% inferiores a las del primer semestre de 2025.

Esta diferencia puede explicarse, en parte, porque el saldo de préstamos refleja créditos acumulados y parte de una base todavía reducida, mientras que las escrituras miden nuevas operaciones. También pueden existir rezagos entre la aprobación del préstamo, su desembolso y la escrituración.

Antes de hablar de una recuperación consolidada o de un efecto de derrame, habrá que observar si el crecimiento del financiamiento se traduce en una mayor cantidad de compraventas y en una recuperación de las escrituras con hipoteca. Si eso sucede, es razonable esperar una demanda complementaria de préstamos para mudanzas, refacciones, mobiliario y equipamiento.

La evolución del crédito resulta consistente con la del mercado automotor, donde los patentamientos de 0km cayeron 9,9% i.a. y los usados 2,9%. En este contexto, algunos consumidores postergan la compra o buscan alternativas. Esto puede generar cierta demanda de préstamos personales, aunque más como complemento para cubrir un anticipo que como sustituto integral del crédito prendario.

Los préstamos comerciales subieron 2,0% real s.e., explicados por los adelantos en cuenta corriente (+7,6% real s.e.). En cuanto a las tasas promedio del mes, la Tamar de bancos privados promedió 22,6% n.a., los plazos fijos tradicionales para personas humanas 18,8% n.a., los préstamos personales 65,8% n.a. y las tarjetas de crédito 92,0% n.a.

La evolución del crédito resulta consistente con la del mercado automotor, donde los patentamientos de 0km cayeron 9,9% i.a. y los usados 2,9%. Archivo.

Datos de la demanda en nuestra empresa

Evolución de originación y demanda: Registraron un aumento marginal del 2% en las solicitudes respecto de junio, mientras la originación creció por encima de la media del mercado, superando el 7%. El monto promedio otorgado alcanzó $521.000.

Dinámica de solicitudes vs. otorgamientos: La diferencia entre la evolución de las solicitudes y los créditos originados refleja una mejora en la demanda, sin cambios estructurales profundos más allá de la estacionalidad.

Métricas demográficas y geográficas: No se identificaron cambios significativos en la estructura ni en la distribución sociodemográfica de la cartera.

* Pablo Blanco, CFO de Alprestamo.