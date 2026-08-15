Seguridad digital: crece el uso de la inteligencia artificial, pero cae la confianza en empresas y bancos

Se publicaron los resultados de un informe anual de percepción sobre seguridad digital y tendencias tecnológicas correspondiente al año 2026. La investigación, que consolida respuestas de 500 adultos, se desarrolla en un contexto en el que las principales inquietudes ciudadanas se dividen entre la incertidumbre en la situación económica (65%) y la inseguridad o delincuencia (61%).

El informe detalla la inserción de las herramientas de Inteligencia Artificial . Las estadísticas determinan que el 91% de la población conectada utiliza productos o servicios con este desarrollo, y el 70% opera con plataformas de formato generativo.

En particular, las actividades delegadas a la Inteligencia Artificial abarcan la búsqueda de datos (81%), la resolución de tareas laborales (47%) y la redacción de textos (39%). Sin embargo, esta adopción tecnológica coexiste con exigencias sobre el control de los procesos. El 81% de los usuarios asocia el despliegue de Inteligencia Artificial con los riesgos de fraude, mientras que el 40% muestra desconfianza sobre la privacidad de la información provista.

Por consiguiente, el 87% de las personas solicita intervención del factor humano para la supervisión de las decisiones algorítmicas. La inteligencia artificial está acelerando la transformación digital, pero también está modificando la forma en que operan los ciberdelincuentes.

Hoy es posible generar ataques más sofisticados, personalizados y difíciles de detectar. Frente a ese escenario, la identidad digital y los mecanismos de validación cobran un rol estratégico para reducir los riesgos sin afectar la experiencia del usuario.

Baja confianza corporativa

En el área de incidentes informáticos, los datos muestran que el 43% de los usuarios resultó víctima de hackeos o fraudes durante 2025 y los primeros meses de 2026. Específicamente, la modalidad con mayor número de reportes es la suplantación de identidad o phishing, vehiculizada a través de la aplicación WhatsApp (31%), el servicio de correo electrónico (23%) y los llamados por teléfono (20%).

Durante muchos años el desafío estuvo puesto en lograr que las personas adoptaran los canales digitales. Hoy ese objetivo está cumplido: nueve de cada diez argentinos utilizan Internet y cada vez realizan más operaciones en línea. El nuevo reto es que esa experiencia sea segura.

La confianza ya no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de validar identidades, proteger la información y ofrecer procesos simples que den certezas al usuario.

Las actividades delegadas a la Inteligencia Artificial abarcan la búsqueda de datos. Archivo.

Como consecuencia de la ocurrencia de estos eventos, la expectativa de los individuos sobre el accionar de las organizaciones mostró alteraciones a la baja. De hecho, el porcentaje de usuarios que confía en la prevención de fraudes por parte de las empresas y los bancos pasó del 83% en la medición de 2025 al 40% en 2026.

En respuesta a esta coyuntura, el 48% de la muestra adoptó medidas de seguridad y el 17% detuvo sus operaciones en determinadas plataformas web. Las herramientas de prevención con mayor nivel de utilización actual son el uso de contraseñas (91%), la inhabilitación de archivos provenientes de correos desconocidos (76%) y la autenticación mediante SMS (59%).

Avance de los contratos en línea

Los registros demográficos del estudio indican que la penetración de Internet alcanza a 41,2 millones de usuarios, una cifra equivalente al 90% de la población. Dentro de este ecosistema de conectividad, el 43% de los individuos generó o recibió un contrato en línea durante el último período, lo cual refleja una variación en ascenso de 15 puntos porcentuales frente a los indicadores del año 2025.

A pesar de este volumen de uso, el 80% de las personas encuestadas afirma carecer de procedimientos técnicos para detectar alteraciones en la autenticidad de los documentos en formato digital. Adicionalmente, el 76% declara desconocer los pasos formales para iniciar reclamos ante problemas en la recepción o validación de los archivos.

A modo de cierre, los datos determinan que la gestión de la identidad digital se establece como un componente central, donde el ecosistema de tecnología exige desarrollar métodos de trazabilidad y validación que operen con una menor cantidad de pasos de interacción para restituir las garantías de protección de datos.

* Néstor Markowicz, COO de CertiSur.

* Armando Catarralá, CTO de CertiSur.