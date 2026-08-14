La crisis yerbatera no tiene freno: ahora llegó a la empresa del expresidente Ramón Puerta

La crisis de la cadena de valor de la yerba mate llegó a la empresa del expresidente Federico Ramón Puerta , con un breve paso por la Casa Rosada en diciembre 2001; y la gobernación de Misiones (1991-1999). Según se supo la compañía tuvo que despedir recientemente a ocho operarios sobre una plantilla de 35 trabajadores.

Yerbatera Misiones SRL, ubicada en la localidad misionera de San José, a unos 45 kilómetros, estaría atravesando dificultades financieras que afectarían el pago de salarios, aguinaldos y la compra de materia prima; según publicara el sitio iProfesional.

La empresa realiza tareas de secado, canchado y empaque a fasón para grandes compañías y, según la información aportada por fuentes sindicales, desde sus instalaciones se procesan productos de las yerbateras Nobleza Gaucha y Cruz de Malta.

Hay que recordar que el trabajo a fasón es una modalidad de producción industrial o artesanal en la que una marca contrata a un tercero para que fabrique un producto. El contratante aporta las materias primas, las recetas o los diseños, y el fabricante pone la planta, la maquinaria y la mano de obra.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) informó que el ajuste laboral podría profundizarse. En tal sentido, fuentes sindicales aseguraron que la empresa proyectaría reducir su dotación a 15 trabajadores, lo que significaría una reducción de casi el 60% de los puestos directos actuales y convertiría a la planta en uno de los focos más visibles del deterioro que atraviesa la industria yerbatera .

El problema no se limita a los despidos. También existiría atraso en la liquidación de sueldos y aguinaldos correspondientes al primer semestre.

Sin hoja verde

“Hoy la fábrica está paralizada porque no hay hoja verde para procesar”, señalaron voceros sindicales. La falta de materia prima constituye, en este contexto, una consecuencia directa de una crisis que atraviesa distintos eslabones simultáneamente.

Cuando el productor no encuentra un precio que permita cubrir sus costos, el secadero pierde volumen, la industria reduce su actividad y la menor producción termina impactando sobre el empleo. La dificultad de una planta industrial deja así de ser un problema exclusivamente empresarial y pasa a comprometer el funcionamiento de una cadena productiva regional.

La desregulación

Como se mencionara en ediciones anteriores la desregulación yerbatera a través del DNU 70/23 produjo una baja considerable en el precio de la hoja verde y canchada.

Hoy se paga entre 170 y 200 pesos por kilo de hoja verde, cuando los productores solicitan por lo menos 370 pesos por kilo.

El reclamo de la provincia de Misiones es establece un precio de referencia a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Para el Ministerio del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, el costo de la hoja verde debería situarse en torno a los 700 pesos el kilo.