Granja Tres Arroyos profundiza su crisis con 250 nuevos despidos

La crisis de la avícola Granja Tres Arroyos se acelera. En las últimas horas, la empresa decidió el despido de alrededor de 250 trabajadores de su planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos . Las desvinculaciones afectan a cerca de un cuarto de la dotación del establecimiento, que contaba con unos 900 empleados, y se producen después de más de dos meses de suspensión de actividades.

La empresa comunicó las cesantías mediante telegramas en los que invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida cuando el despido se fundamenta en falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o en situaciones de fuerza mayor. Según la información difundida, el mecanismo puede implicar una indemnización equivalente al 50% de la prevista para un despido sin justa causa.

dEn las comunicaciones enviadas al personal, la compañía argumentó que atraviesa una "grave disminución de trabajo" provocada por circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa el funcionamiento de la actividad.

El argumento empresarial apunta principalmente al impacto de las restricciones sanitarias sobre las exportaciones de carne aviar, la sobreoferta en el mercado interno, la caída de los precios y el aumento de los costos. A ese cuadro se sumaron, según la empresa, contingencias operativas y conflictos colectivos que redujeron los niveles de producción y faena.

Los despidos se producen en una planta que permanece sin actividad desde el 26 de mayo. Desde entonces, la compañía suspendió a casi 1.000 trabajadores, mientras el Municipio de Concepción del Uruguay y el Gobierno de Entre Ríos comenzaron a asistir a empleados con bolsones de alimentos.

La nueva reducción de personal genera incertidumbre sobre las posibilidades de reactivación de la planta y agrega presión sobre la situación laboral en la provincia.

La cifra exacta de despidos todavía no fue confirmada oficialmente. Fuentes gremiales señalaron que las organizaciones sindicales no cuentan con información formal de la empresa y que el número de aproximadamente 250 o 260 desvinculaciones surge de los telegramas recibidos y de trascendidos. También existe la posibilidad de que se produzcan nuevas notificaciones.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay (STIA) rechazaron las cesantías. Las organizaciones sindicales señalaron que entre los trabajadores despedidos se encuentran delegados de personal.

El gremio también denunció que los trabajadores arrastran atrasos salariales superiores a cinco quincenas y cuestionó la utilización del argumento de fuerza mayor para justificar las desvinculaciones.

Desde el STIA de Concepción del Uruguay sostuvieron que la situación planteada por la empresa corresponde al riesgo empresario y cuestionaron que pueda ser encuadrada como una situación de fuerza mayor. El sindicato anticipó además que podrían llegar nuevas comunicaciones de despido.

Una deuda por US$350 millones

Granja Tres Arroyos solicitó en diciembre de 2024 a la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis a partir de una deuda financiera de US$ 350,9 millones. El trámite no llegó a formalizarse a nivel nacional, pero dio paso a un proceso de reducción de actividad y al inicio de negociaciones con sus acreedores para reestructurar sus compromisos.

El esquema bajo análisis contempla quitas de hasta 75% del capital adeudado, plazos de cancelación de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos para el grupo.