Semáforo de Economías Regionales: cuatro actividades en verde y siete en rojo

Durante junio de 2026, el Semáforo de Economías Regionales mostró un escenario heterogéneo para las actividades productivas, con cuatro sectores en verde, ocho en amarillo y siete en rojo. Frente al relevamiento anterior, la única modificación correspondió al sector manisero, que pasó de rojo a amarillo debido a una recuperación de sus principales indicadores, especialmente en los precios.

}El semáforo analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo, tanto mensual como interanual. El segundo mide el área o stock, según corresponda, y la producción. El último analiza la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, además del consumo interno.

Entre las actividades que permanecen en rojo se encuentran yerba mate, arroz, vino y mosto, hortalizas, algodón, leche y mandioca. En la mayoría de estos casos, el principal problema se encuentra en el componente de negocio: los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del incremento de los costos operativos. Cuando esta situación se prolonga, comienza a impactar sobre los demás componentes y dificulta la recuperación de estas actividades.

Las actividades que aparecen en verde son bovinos, ovinos, granos y miel. En todos estos sectores se observó un buen desempeño del componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. Este resultado estuvo acompañado por una evolución favorable de los mercados y por indicadores productivos que también mostraron un buen comportamiento.

En amarillo permanecieron forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos, papa y, desde este mes, maní. Se trata de sectores que presentan señales mixtas: los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda permaneció estable o mostró poca dinámica y los costos continuaron elevados. Esta combinación generó períodos de recuperación prolongados y dificultades para consolidar mejoras sostenidas.

En el caso del maní, el paso de rojo a amarillo se explica principalmente por una mejora en el componente de negocio. En junio, la cotización del maní Runner alcanzó los USD 659 por tonelada, lo que representó un incremento del 10% en dólares respecto de los USD 596 registrados en igual mes de 2025.

En cuanto al componente productivo, después de una campaña 2024/25 récord, con una producción de 1,8 millones de toneladas, para la campaña 2025/26 se proyecta una cosecha de 1,3 millones de toneladas. Esto representa una caída del 30% interanual, aunque el volumen continúa ubicándose en línea con el promedio de las últimas campañas.

En materia de comercio exterior, el complejo manicero acumuló USD 1.387 millones en exportaciones durante los últimos doce meses, un 8% menos que en el período interanual previo, cuando había alcanzado USD 1.502 millones. Sin embargo, el desempeño más reciente muestra señales de recuperación: durante el primer semestre de 2026 las exportaciones llegaron a USD 651 millones, un 2% por encima del mismo período del año anterior.

Semáforo en perspectiva histórica

El semáforo de economías regionales se publica mensualmente desde hace más de ocho años, lo que permite observar el desempeño de las distintas actividades desde una perspectiva de largo plazo.

Durante ese período, ocho de las 19 economías relevadas permanecieron en situación crítica, es decir, en rojo, durante más de la mitad del tiempo. Entre los casos más comprometidos se encuentra la vitivinicultura, que registró indicadores en rojo durante más del 72% de los meses analizados.

Le siguen la actividad lechera, con un 64%, y las actividades arrocera y citrícola, ambas con el 63% de los meses relevados en rojo.

En contraste, las actividades que presentaron un mejor desempeño fueron principalmente las vinculadas con las carnes. La producción bovina permaneció en verde durante el 50% de los meses relevados, seguida por la producción porcina, con el 47%, y la aviar, con el 41%.

También se destacan el complejo granario, con el 48% de los meses en verde, y la actividad manisera, que registró un 38%.

Particularmente relevantes son los casos de las economías vitivinícola y yerbatera, que atraviesan períodos prolongados de crisis. La vitivinicultura acumula 41 meses consecutivos en color rojo, desde enero de 2023 hasta el presente relevamiento correspondiente a junio de 2026, lo que representa más de tres años continuos en situación crítica.

Por su parte, la actividad yerbatera registra 27 meses consecutivos en rojo desde abril de 2024, reflejando más de dos años de deterioro sostenido en sus indicadores.

Semáforo en perspectiva histórica Coninagro

Comercio exterior de las economías regionales

Durante el primer semestre de 2026, las 19 actividades relevadas registraron exportaciones por USD 31.940 millones. Esto representa un incremento del 21% respecto del mismo período de 2025, cuando habían alcanzado USD 26.505 millones, y un aumento del 12% frente al promedio de los últimos cinco años para igual período, ubicado en USD 28.420 millones.

El principal protagonista volvió a ser el complejo granario, integrado por soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, con exportaciones por USD 25.097 millones, equivalentes al 79% del total exportado.

Dentro de este complejo, la soja explicó el 50,6% del valor, con USD 12.696 millones, seguida por el maíz, con el 19%, equivalente a USD 4.802 millones. El trigo aportó USD 3.034 millones y el girasol USD 2.983 millones, representando cerca del 12% cada uno. La cebada explicó el 5,5% y el sorgo el 1% restante.

En segundo lugar se ubicó la cadena bovina, con exportaciones por USD 2.873 millones, equivalentes al 9% del total. Más atrás se posicionaron la lechería, con USD 897 millones, y la actividad manicera, con USD 651 millones. La composición del ranking exportador se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del mes anterior.

En cuanto a las importaciones, las 19 economías regionales acumularon compras externas por USD 2.462 millones durante el primer semestre. Se trata de un monto muy inferior al valor exportado. En términos agregados, por cada dólar importado se exportaron aproximadamente 13 dólares: USD 31.940 millones frente a USD 2.462 millones.

Al igual que en las exportaciones, el complejo granario concentró la mayor parte de las importaciones, con USD 2.033 millones, equivalentes al 83% del total. Le siguieron las cadenas forestal, porcina y bovina, con compras externas cercanas a USD 95 millones cada una, equivalentes a alrededor del 4% del total.

Los datos de comercio exterior también permiten observar la composición de las exportaciones e importaciones diferenciando al complejo granario del resto de las actividades. Sin considerar los granos, de los USD 31.940 millones exportados por las 19 economías regionales, USD 6.843 millones correspondieron al resto de las actividades.

En el caso de las importaciones, de los USD 2.462 millones totales, USD 430 millones corresponden a las economías regionales sin incluir al complejo granario. Bajo este criterio, la relación entre exportaciones e importaciones alcanza 16 a 1: por cada 16 dólares exportados se importó un dólar.

Comercio exterior de las economías regionales

Cuando se comparan estos datos con el promedio correspondiente al mismo período de los últimos diez años, algunos sectores muestran crecimientos significativos mientras que otros presentan retrocesos.

Entre las cadenas con mayor crecimiento exportador se destacó el arroz, con ventas externas por USD 257 millones. El monto representa un 99% más que su promedio histórico de USD 129 millones y se encuentra prácticamente en línea con el mismo período de 2025, cuando las exportaciones habían alcanzado USD 255 millones.

En segundo lugar se ubicó la actividad apícola, con exportaciones por USD 193 millones, un 77% por encima de la media histórica de USD 109 millones.

La cadena bovina completó el grupo de mayor crecimiento, al alcanzar USD 2.873 millones, un 67% por encima del promedio de la última década, ubicado en USD 1.717 millones.

En sentido contrario, la actividad aviar registró la mayor caída respecto de su desempeño histórico. Si bien exportó USD 53 millones, superando los USD 45 millones alcanzados en igual período de 2025, el valor continúa siendo un 70% inferior al promedio de los últimos diez años, de USD 176 millones.

También mostraron retrocesos la actividad forestal, con exportaciones por USD 101 millones, un 10% por debajo de su promedio histórico de USD 112 millones, y la vitivinicultura, que acumuló ventas externas por USD 436 millones, un 2% inferiores a la media histórica del período, de USD 446 millones.

Si se consideran únicamente las exportaciones acumuladas durante el primer semestre de las economías regionales sin el complejo granario, los USD 6.843 millones se distribuyeron principalmente entre la cadena bovina, que explica el 42% de las ventas, la vitivinicultura, con el 6%, el arroz, con el 4%, y la apicultura, con el 3%. Las actividades aviar y forestal representan aproximadamente el 1% cada una.

En materia de importaciones, el mayor crecimiento se observó en la cadena bovina. Sus compras externas alcanzaron USD 89 millones, un 187% por encima de su promedio histórico de USD 31 millones y un 75% superiores al acumulado del primer semestre de 2025, cuando habían sido de USD 51 millones.

Si se consideran las importaciones acumuladas en la primera mitad del año sin incluir al complejo granario, que alcanzaron USD 430 millones, la ganadería explica el 21% de ese total.

Sin embargo, este aumento resulta poco significativo en términos estructurales para la balanza comercial del sector, dado que genera exportaciones anuales superiores a los USD 4.000 millones.

También registró un importante incremento la actividad mandioquera, con importaciones por USD 5 millones, un 113% por encima de su promedio histórico de USD 2 millones, aunque su participación continúa siendo inferior al 1% del total.

Por su parte, la cadena porcina acumuló compras externas por USD 92 millones, un 68% superiores al promedio de la última década, ubicado en USD 51 millones, aunque 2% por debajo del mismo período de 2025, cuando había alcanzado USD 94 millones. La actividad explica otro 21% de las importaciones.

En contraste, algunas actividades redujeron significativamente sus compras externas. Las mayores caídas se observaron en las actividades apícola, manicera y arrocera, con disminuciones del 90%, 68% y 50%, respectivamente. En conjunto, estas actividades representan menos del 1% de las importaciones totales.

La actividad forestal explica alrededor del 22% de las importaciones. Acumuló compras por USD 94 millones, un 19% por debajo del promedio de los últimos diez años, que fue de USD 115 millones.

Otro caso es el algodón, que representa el 8% de las importaciones y registró una caída del 28%, con compras por USD 33 millones frente a un promedio histórico de USD 46 millones.

Comercio exterior de las economías regionales Coninagro

En la mayoría de las economías regionales, las importaciones representan una fracción mínima en relación con las exportaciones, lo que refuerza el perfil estructuralmente superavitario de estos sectores. No obstante, existen casos puntuales en los que la balanza comercial resulta deficitaria o donde la competencia con productos importados adquiere relevancia.

Por un lado, se destacan las economías generadoras netas de divisas, donde las importaciones son marginales frente a las exportaciones. Dentro de este grupo, las actividades manicera, arrocera, apícola, ovina y de peras y manzanas presentan los mayores superávits, con una incidencia de importaciones inferior al 1%.

Un caso emblemático es el sector apícola, que durante 2025 prácticamente no registró importaciones y acumuló exportaciones por USD 240 millones.

En arroz, las importaciones representaron apenas el 0,8% del valor exportado: USD 3,6 millones frente a USD 427 millones. En la actividad ovina, las compras externas alcanzaron solo el 0,7% de las exportaciones: USD 1,8 millones frente a USD 257 millones.

En un segundo escalón dentro de este grupo aparecen las actividades bovina, lechera y papera, donde la participación de las importaciones oscila entre el 1% y el 3%.

En el caso de la carne bovina, si bien las importaciones crecieron un 282% interanual, su incidencia continúa siendo baja: representan apenas el 2,1% de los USD 5.061 millones exportados.

Finalmente, dentro de las economías superavitarias también se encuentran aquellas donde las importaciones tienen un peso algo mayor, de entre el 3% y el 10%. Es el caso de los granos, principal complejo exportador, cuyas importaciones alcanzaron USD 2.391 millones en 2025, equivalentes al 5,1% de sus exportaciones. En este resultado tienen un peso importante las importaciones temporarias de soja provenientes de Paraguay.

Un segundo grupo corresponde a los sectores con presión importadora. Allí las importaciones representan una participación significativa respecto de las exportaciones, aunque en general se trata de actividades que exportan una porción menor de su producción, por lo que la incidencia de las importaciones sobre el mercado interno tampoco resulta tan significativa.

En este segmento se destaca la yerba mate, que acumuló importaciones por USD 23 millones en 2025, equivalentes al 18% de sus exportaciones, que alcanzaron USD 127 millones.

Asimismo, las hortalizas registran un ratio de importación sobre exportación del 36%, mientras que la actividad avícola presenta un peso de las importaciones del 44%.

Por su parte, el algodón evidencia una de las mayores presiones externas, con importaciones por USD 110 millones frente a exportaciones por USD 142 millones, lo que representa un ratio del 77%.

Por último, se identifican las economías deficitarias, en las que el ingreso de divisas resulta insuficiente para cubrir el gasto en importaciones, reflejando una mayor dependencia del exterior o una limitada inserción exportadora.

La mandioca presenta una situación extrema, con exportaciones prácticamente nulas frente a importaciones por USD 3,8 millones.

En porcinos, las compras externas equivalen al 549,6% de las exportaciones, con USD 164,9 millones frente a USD 30 millones. En el sector forestal, en tanto, las importaciones representan el 112,3% de las ventas externas.

Dependencia de Importaciones. Coninagro

Participación del productor en el precio final

Esta sección analiza qué proporción del precio final que paga el consumidor corresponde al productor para once productos: carnes bovina, porcina, aviar y ovina, trigo —medido a través del pan—, arroz, yerba mate, vino, papa y hortalizas.

El indicador permite comparar la porción del precio de góndola que recibe el productor durante el mes analizado con el promedio registrado para ese mismo mes en años anteriores. De esta manera, permite identificar si la participación actual se encuentra por encima o por debajo de su comportamiento histórico.

En mayo de 2026, cuatro de las once actividades registraron una participación del productor superior a su promedio histórico para el mismo mes: papa, hortalizas, porcinos y ovinos.

En contraste, las siete actividades restantes mostraron una menor participación del productor en el precio final respecto de sus valores históricos.

Dentro de los productos pecuarios, las actividades porcina y ovina fueron las que presentaron los mejores resultados.

En la cadena porcina, el productor recibió el 37% del precio final, dos puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos cinco años para mayo, que fue del 35%.

En la cadena ovina, la participación alcanzó el 21%, un punto porcentual por encima de su promedio histórico, ubicado en el 20%.

Por el contrario, en las actividades bovina, aviar y lechera la participación del productor fue menor respecto de sus valores históricos.

En las cadenas bovina y aviar, el productor captó el 58% y el 40% del precio final, respectivamente, frente a promedios históricos cercanos al 62% y 45%. Esto representa una menor participación de 3 y 5 puntos porcentuales para ambas economías.

En la actividad lechera, la participación alcanzó el 24%, ubicándose un punto por debajo del promedio histórico del 25%.

En los productos regionales también se observó, en general, una menor participación del productor respecto de los valores históricos, especialmente en yerba mate y vino, con diferencias de 9 y 11 puntos porcentuales.

En vino, la participación actual se ubicó en el 13%, frente al 24% histórico. En yerba mate alcanzó el 15%, comparado con una participación histórica del 23%.

En el caso del trigo, medido a través de su participación en el precio del pan, el productor recibió el 8% del precio final, tres puntos porcentuales por debajo del promedio histórico del 11%.

Por su parte, el arroz registró una participación del 16%, también inferior en cuatro puntos porcentuales respecto de su promedio histórico del 19%.

Participación del productor en el precio de góndola. Coninagro

Las diferencias de participación entre productos responden, en gran parte, a la forma en que está organizada cada cadena productiva. En aquellas con mayor nivel de industrialización o transformación, como el trigo, la yerba mate o el vino, la participación del productor suele ser menor, ya que el producto atraviesa varios procesos antes de llegar al consumidor final.

En cambio, en productos con menor nivel de procesamiento, como algunas hortalizas o la papa, la proporción que queda en manos del productor suele ser mayor.

También inciden los costos de cada una de las etapas. Esto se verifica principalmente en las participaciones relativamente altas del productor en las carnes, donde los costos de producción primaria tienen un peso importante dentro de los costos finales de toda la cadena.

Semáforo desagregado por actividad productiva

Algodón

Componente de negocio: En junio de 2026, el productor recibió en promedio $2.002 por kilogramo. Esto mostró un incremento del 2,3% respecto de mayo y representa una variación interanual del 48%, por encima de la inflación del 33,5% registrada en el mismo período.

Componente productivo: Para la campaña 2025/26 se registra una caída del 43% en la superficie sembrada, que alcanza las 390.000 hectáreas. En volumen, se proyecta una producción de 770 mil toneladas, lo que implica una caída del 30% frente a la campaña anterior.

Componente de mercado: En los últimos doce meses, el complejo algodonero exportó por USD 177 millones, un 17% más que en el período previo. En contrapartida, las importaciones acumularon USD 88 millones, manteniendo estabilidad respecto del período anterior.

Arroz

Componente de negocio: En junio, el productor recibió $280.000 por tonelada de arroz, manteniendo estabilidad en el precio respecto de mayo. En la comparación interanual, el precio muestra una mejora del 40% frente a junio de 2025, cuando había sido de $200.000. Al analizar la serie a precios constantes, el escenario continúa siendo desfavorable: el valor actual se ubica 54% por debajo del promedio de los últimos cinco años, que ronda los $600.000 por tonelada.

Componente productivo: Las primeras proyecciones para la campaña 2025/26 estiman una superficie sembrada de 200.000 hectáreas, lo que implica 14% menos que la campaña pasada, cuando se alcanzaron 230.000 hectáreas. En producción, la campaña proyecta 1,4 millones de toneladas, unas 200.000 toneladas menos que en la campaña 2024/25, marcando una caída interanual del 12,5%.

Componente de mercado: En los últimos doce meses, las exportaciones de arroz alcanzaron los USD 428 millones, lo que representa un salto del 9% frente al período previo. Las importaciones, por su parte, alcanzaron los USD 2,1 millones, mostrando una caída del 56%.

Aves

Componente de negocio: En junio, el productor percibió $2.843 por kilo de pollo eviscerado, mostrando una caída mensual del 2,6%. La docena de huevos se pagó $1.833, manteniendo estabilidad respecto del mes previo. En la comparación interanual, el precio de la carne aviar mostró un incremento del 13%, mientras que el de los huevos acumuló una caída del 25%.

Componente productivo: El stock de reproductoras pesadas alcanzó las 9.412 mil cabezas, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto del año pasado. En cuanto a la producción, durante los últimos doce meses se registró una leve caída del 3% en la carne aviar, con un total de 2,3 millones de toneladas. En contraste, la producción de huevos mostró un mejor desempeño, alcanzando 1,1 millones de toneladas, un 6% por encima del mismo período del año anterior.

Componente de mercado: El consumo per cápita de carne aviar llegó en abril a 46,7 kilos anuales, unos 800 gramos más que el año pasado. En el plano externo, las exportaciones del complejo aviar totalizaron USD 105 millones en los últimos doce meses frente a los USD 150 millones de los doce meses anteriores, marcando una caída del 30%. En contraste, las importaciones crecieron 9%, alcanzando los USD 42 millones.

Bovinos

Componente de negocio: En junio, el precio al productor alcanzó los $4.596 por kilo de novillito y $5.759 por kilo de ternero, mostrando una caída mensual promedio del 5%. En la comparación interanual, estos valores acumulan un aumento del 56%.

Componente productivo: Según el último recuento, al 31 de diciembre de 2025 el stock bovino se ubicó en 50,9 millones de cabezas, lo que implicó una leve caída del 1,4% respecto del relevamiento de 2024. En paralelo, la producción alcanzó 3,1 millones de toneladas de res con hueso, un 3% menos respecto de los doce meses anteriores.

Componente de mercado: En junio, el consumo per cápita de carne bovina se ubicó en 47,3 kg/hab/año, unos 3 kg por debajo del nivel registrado un año atrás, cuando había alcanzado un pico de 50,3 kg/hab/año. En el frente externo, las exportaciones del complejo bovino totalizaron USD 5.813 millones en los últimos doce meses, con un crecimiento interanual del 35%. Las importaciones también mostraron una fuerte expansión: alcanzaron USD 145,5 millones, un 95% más que en el mismo período del año anterior.

Cítricos dulces

Componente de negocio: En junio de 2026, el valor promedio del cajón de 18 kg de cítricos dulces registró una caída mensual del 11%, mientras que en la comparación interanual promedió un incremento del 33%.

Componente productivo: El área implantada se mantuvo estable, pero la producción de 2024 alcanzó 1,7 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento del 11% respecto de la campaña previa y un 15% por encima del promedio de las últimas cinco campañas.

Componente de mercado: El consumo per cápita de cítricos se estima en 17 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses alcanzaron los USD 97 millones, lo que representa una caída del 30% interanual. Las importaciones, por su parte, sumaron USD 5,9 millones, registrando una disminución del 22%.

Forestal

Componente de negocio: Desde octubre del año pasado los valores se mantienen sin variaciones. La tonelada de pino en Misiones rondó los $44.000 y la de eucalipto los $39.750, con un aumento del 7% respecto de junio de 2025.

Componente de mercado: En comercio exterior, las exportaciones acumularon USD 190 millones, con una suba del 12% respecto del período anterior, mientras que las importaciones de los últimos doce meses alcanzaron USD 191,7 millones, mostrando también una suba del 12%.

Granos

Componente de negocio: En junio, los precios promedio de los principales granos —cebada, girasol, maíz, soja, sorgo y trigo— registraron una suba del 2% respecto del mes anterior y un crecimiento interanual del 41%, ubicándose por encima de la inflación del período.

Componente productivo: Con el avance de la siembra de los cultivos de invierno, se proyecta una superficie implantada de 36,6 millones de hectáreas para el conjunto de los principales granos, prácticamente sin cambios respecto de la campaña anterior. En este escenario, la producción estimada alcanzaría 156,8 millones de toneladas, lo que representaría un incremento interanual del 20%.

Componente de mercado: En el comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses totalizaron USD 50.736 millones, un crecimiento del 21% respecto del período previo. Las importaciones, en cambio, sumaron USD 2.948 millones, lo que representó una caída del 2% interanual.

Hortalizas

Componente de negocio: En junio, el precio promedio de una bolsa de 20 kg de hortalizas, calculado a partir de las principales variedades —cebolla, tomate, zanahoria y zapallo—, se ubicó en $17.364, registrando una suba mensual del 10% y acumulando un incremento interanual del 84%.

Componente de mercado: En comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses sumaron USD 52 millones, con un aumento del 21% respecto del período previo. Por su parte, las importaciones alcanzaron USD 15,3 millones, lo que implicó una caída del 60% de las compras.

Leche

Componente de negocio: En junio, el precio del litro de leche al productor fue de $518, registrando una suba del 1,9% mensual. En la comparación interanual, el precio mostró una suba de apenas 9,6%, muy por debajo de la inflación, que fue del 33,5%.

Componente productivo: En junio, el stock bovino en tambo alcanzó los 3 millones de cabezas, reflejando estabilidad respecto de un año atrás. En los últimos doce meses, la producción de leche sumó 11.883 millones de litros, un incremento del 7% respecto del período previo.

Componente de mercado: El consumo interno de leche se mantuvo estable durante el último año en 192 litros por habitante por año. En comercio exterior, las exportaciones totalizaron USD 2.000 millones en los últimos doce meses, con un crecimiento del 20%, mientras que las importaciones sumaron USD 27,5 millones, un aumento del 8%.

Mandioca

Componente de negocio: En junio, la bolsa de 40 kg se pagó $28.190 y acumuló una suba interanual del 137% en términos nominales.

Componente de mercado: El consumo interno se estima en alrededor de 2 kg por habitante por año. En comercio exterior, no se registraron ingresos por exportaciones en los últimos doce meses, mientras que las importaciones alcanzaron USD 7,5 millones, con una suba del 223% respecto del período previo.

Maní

Componente de negocio: En junio, la tonelada de maní Runner se pagó al productor a USD 659, una suba del 1,5% respecto del mes anterior y un incremento del 14% en dólares frente al mismo mes de 2025.

Componente productivo: Para la campaña 2025/2026 se proyecta una superficie sembrada de 381.000 hectáreas, lo que representa una disminución del 27% frente a la campaña anterior. La producción estimada se ubica en 1,3 millones de toneladas, con una caída del 31%.

Componente de mercado: El consumo interno de maní se estima en 2,3 kg por habitante por año. En comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses generaron USD 1.387 millones, mostrando una caída del 8% respecto del período previo. Por su parte, las importaciones sumaron USD 0,83 millones, con una caída del 51%.

El primer semestre del año mostró signos de recuperación, acumulando ventas al exterior por USD 651 millones, un 2% por encima de igual semestre de 2025.

Miel

Componente de negocio: En junio, el kilo de miel en la zona pampeana para exportación se pagó $2.949 y en el mercado interno cotizó $4.704 al productor, registrando aumentos del 3% y 6% mensual y del 58% y 34% interanual, respectivamente. Ambas evoluciones se ubicaron por encima de la inflación.

Componente productivo: En 2025 se registraron alrededor de 4 millones de colmenas en todo el país. La producción se estima en 75 mil toneladas.

Componente de mercado: El consumo per cápita de miel en Argentina ronda los 300 gramos anuales. En comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses acumularon USD 316 millones, con un crecimiento del 42%. No se registraron importaciones durante el período.

Ovinos

Componente de negocio: El precio pagado al productor por kilo de carne de cordero rondó los $9.000, mostrando una suba del 2,3% mensual y un incremento interanual del 38,5%. En cuanto a la lana, el kilo se pagó $3.135, acumulando una suba del 106% interanual.

Componente productivo: Al 31 de marzo de 2025, el stock ovino se ubicó en 11,9 millones de cabezas, lo que significó una caída del 4% frente al recuento anterior, de 12,4 millones. En términos productivos, en los últimos doce meses se alcanzaron 965 mil toneladas de carne, un 8% más que en el período previo.

Componente de mercado: En comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses generaron ingresos por USD 332 millones, con un incremento del 51%. Las importaciones sumaron USD 2 millones, mostrando una caída del 17%.

Papa

Componente de negocio: En junio, la bolsa de 20 kg rondó los $14.334, mostrando una suba mensual del 13% e interanual del 151%, evolucionando por encima de la inflación.

Componente productivo: El área del sudeste de Buenos Aires destinada a la producción de papa abarca unas 33.722 hectáreas, una caída del 12% respecto de la campaña anterior.

Componente de mercado: En los últimos doce meses se registraron exportaciones por USD 384 millones, una caída del 5%. Por su parte, las importaciones alcanzaron USD 15,7 millones, con una suba del 15% respecto del período anterior.

Peras y manzanas

Componente de negocio: En junio, el kilo de peras y manzanas mantuvo estabilidad mensual y acumuló un incremento interanual del 29%, evolucionando levemente por debajo de la inflación del 33,5%.

Componente productivo: El área productiva alcanza las 38.084 hectáreas. En los últimos doce meses, la producción sumó 726 mil toneladas, mostrando una caída interanual del 8,4%.

Componente de mercado: En comercio exterior, las exportaciones totalizaron USD 434 millones en los últimos doce meses, una caída del 2,4% respecto del período previo. Las importaciones aumentaron un 112%, pasando de USD 4 millones a USD 8,4 millones.

Porcinos

Componente de negocio: En junio, el precio pagado al productor fue de $2.026 por kilo de cerdo, registrando una leve caída del 1% y acumulando una suba del 24% respecto de igual mes de 2025.

Componente productivo: Al 31 de marzo de 2026, el stock porcino alcanzó los 5,4 millones de cabezas, lo que implicó una caída del 10% respecto del recuento anterior, de 6 millones. En cuanto a la producción, en los últimos doce meses se obtuvieron 863 mil toneladas de carne porcina, un aumento del 9,5% respecto del período anterior.

Componente de mercado: El consumo interno de carne de cerdo alcanzó 19,9 kg por habitante al año, un 9% más que un año atrás, lo que equivale a 1,7 kg adicionales por persona.

En el comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses sumaron USD 38,2 millones, con un crecimiento interanual del 35%. Las importaciones, en tanto, alcanzaron USD 163 millones, un 11% por encima del mismo período del año anterior, cuando habían totalizado USD 147 millones.

Tabaco

Componente de negocio: El precio que se le paga al productor obtuvo un incremento interanual del 30%, evolucionando por debajo de la inflación.

Componente de mercado: En comercio exterior, las exportaciones de los últimos doce meses generaron ingresos por USD 597 millones, con un incremento del 6% respecto del período previo, cuando habían alcanzado USD 562 millones. Por su parte, las importaciones llegaron a USD 48,5 millones, un 15% menos que en los doce meses anteriores.

Vino y mosto

Componente de negocio: En junio, el precio promedio pagado al productor fue de $255 por litro, lo que representó una caída interanual del 30%. Al analizar la serie a precios constantes, el valor promedio de los últimos años se ubica en torno a $763 por litro, lo que refleja que el precio actual continúa muy por debajo de sus niveles históricos.

Componente productivo: El área destinada a la vitivinicultura se ubica en 196 mil hectáreas, lo que representa una reducción del 2% respecto del período previo, cuando alcanzaba 200 mil hectáreas. En cuanto a la vendimia 2026, generó una producción de 18,4 millones de toneladas, una caída del 7% respecto de la campaña anterior.

Componente de mercado: El consumo interno proyectado para 2026 se ubicó en 14,8 litros por habitante al año, lo que implicó una caída del 8% respecto del año previo, cuando había alcanzado 16,1 litros.

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones totalizaron USD 959 millones, con una caída del 5% interanual. Por su parte, las importaciones sumaron USD 40,5 millones, lo que representó una suba del 19% respecto del período anterior, cuando habían alcanzado USD 34,1 millones.

Yerba mate

Componente de negocio: En junio, el productor recibió alrededor de $260.000 por tonelada de hoja verde, registrando una caída real del 13% respecto del mismo mes del año anterior. A precios constantes, el valor promedio de la tonelada de hoja verde en los últimos cinco años ronda los $632.000, por lo que el precio actual continúa muy por debajo de sus niveles históricos.

Componente productivo: El área cultivada se mantuvo estable en 231 mil hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó 856 mil toneladas, lo que representó una caída del 2% respecto del período anterior, cuando había llegado a 873 mil toneladas.

Componente de mercado: El consumo interno se mantiene en torno a los 6 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones generaron ingresos por USD 128 millones, un incremento del 12,6%, mientras que las importaciones sumaron USD 20,5 millones, un 9% menos.

Nota metodológica

El Semáforo es un índice que busca reflejar la actualidad de las economías regionales a través de colores, con el objetivo de facilitar su comprensión. Se elabora y difunde mensualmente desde enero de 2018. Analiza 19 economías regionales a partir de datos provenientes de fuentes públicas o privadas, con un proceso de validación junto a referentes.

El índice incorpora nuevas fuentes y mejora progresivamente, por lo que su metodología ha ido modificándose a lo largo de los meses.

El índice S se compone de tres pilares: Negocio (N, a nivel productor), Producción y Mercado (P y M, ambos a nivel nacional). Los tres pilares tienen el mismo peso. En caso de que no haya datos disponibles, el pilar correspondiente no se toma en cuenta.

S = 1/2 N + 1/4 P + 1/4 M

Donde S es el índice que determina el color del semáforo para cada una de las economías regionales.

N=1 si p>0 y c>0; N=0 si p<0 y c>0 o si p<0 y c<0; y N=-1 si p<0 y c<0.

p corresponde a la variación interanual de los precios al productor menos la variación interanual del IPC, es decir, del Índice de Precios al Consumidor.

c corresponde a la variación interanual de los precios al productor menos la variación interanual del Índice de Costos al Productor.

De esta manera, N refleja la situación microeconómica, como una aproximación al margen bruto. Los precios al productor se comparan contra la inflación para medir el poder adquisitivo, mientras que la variación de los costos se compara con la del precio del producto como aproximación a la rentabilidad.

Estos valores se miden en pesos argentinos.

P=1 si s>0 y t>0; P=0 si s<0 y t>0 o si s<0 y t<0; y P=-1 si s<0 y t<0.

s corresponde a la variación interanual de la superficie o stock a nivel nacional, mientras que t es la variación interanual de la producción física.

El componente P refleja la situación productiva, como una aproximación al volumen físico tanto de la base productiva —superficie sembrada o cantidad de cabezas— como del producto en sí. Las actividades de base agrícola se miden en toneladas anuales estimadas al mes de referencia, mientras que en la ganadería se mide la faena en toneladas mensuales.

M=1 si e>0 y/o c>0, con i<0; M=0 si e<0 y/o c>0 o si e>0 y/o c<0; y M=-1 si e<0 y/o c<0.

e corresponde a la variación del promedio móvil de los últimos 12 meses de las exportaciones.

i corresponde a la variación del promedio móvil de los últimos 12 meses de las importaciones.

c corresponde al consumo per cápita del mes de referencia.

La variable e se pondera un 50% adicional cuando la actividad es mayormente exportadora. El consumo se pondera un 50% adicional cuando la actividad es mayormente de consumo interno. La variable i se pondera en actividades que compiten con importaciones, como el sector porcino o la mandioca.

De esta manera, M refleja la combinación de oferta, demanda y valorización de la producción, ya sea que su destino sea el mercado interno o la exportación. Las modificaciones en el tipo de cambio o las caídas en la demanda, tanto local como internacional, quedan reflejadas en este pilar.

Si S < 1, el color es rojo; si S = 0, amarillo; y si S > 1, verde.

La tonalidad del color está determinada por la cantidad de pilares menores a 1. Cuando los tres pilares se encuentran en rojo, aumenta la intensidad del color del indicador.

El detalle y la fuente de cada una de las variables que componen el índice pueden consultarse en el semáforo mensual de Coninagro.

Fuente: Coninagro.