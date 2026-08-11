Wall Street: los bonos y las acciones suben, pero el riesgo país se sostiene arriba de los 460 puntos

A pesar de las subas en bonos y acciones en Wall Street, el riesgo país se mantiene por encima de los 460 puntos básicos. El merval también opera al alza.

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Los activos argentinos operan al alza en Wall Street, tanto los bonos como las acciones suben en la rueda de este martes. El riesgo país comprime unas unidades pero se mantiene por encima de los 460 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera con la mayoría de los títulos al alza, impulsada por el Global 2030 (+0,6%). Los bonos bajo legislación local suben hasta 0,7%.

El riesgo país se ubica en 462 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 1,2%. Las acciones del panel líder suben hasta 6,5%, empujadas por Supervielle.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con subas de hasta 6,8%.