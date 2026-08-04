Wall Street: las acciones caen, los bonos suben y el riesgo país busca romper los 410 puntos

En Wall Street, los papeles argentinos registran bajas generalizadas, pero la deuda soberana opera con subas.

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Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

En la rueda de este martes, las acciones argentinas en Wall Street se mueven en rojo, mientras que la mayorías de los títulos de la deuda soberana sube. En esa línea, el riesgo país comprime y busca romper la barrera psicológica de los 410 puntos.

La deuda soberana cotiza con mayorías en suba, impulsada por el Global 2046 (+0,7%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 410 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,3%. Las acciones del panel líder se mueven con bajas generalizadas.

Los papeles argentinos operan en rojo en Wall Street. La principal caída la registra el ADR de Edenor (-3,8%).