Wall Street: las acciones operan mixtas, los bonos suben y el riesgo país rompe los 420 puntos

La deuda soberana en dólares muestra una tendencia alcista en Wall Street. Los ADRs alternan subas y bajas.

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El mercado argentino comienza la semana con una tónica positiva. Los bonos operan en verde en Wall Street, los ADRs mixtos y el riesgo país vuelve a bajar.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,9% en Nueva York, como el caso del Global 2038. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 415 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval baja 0,2%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas. La mayor alza la registra el ADR de Supervielle (+1,2%).