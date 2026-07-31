Wall Street: las acciones operan mixtas, los bonos caen y el riesgo país se sostiene arriba de 430 puntos

Los inversores siguen de cerca la evolución del riesgo país, que se sostiene arriba de los 430 puntos. Los acciones en Wall Street alternan subas y bajas.

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Tras la cadena nacional del presidente, Javier Milei, y el envío formal al Congreso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; los activos argentinos alternan subas y bajas en Wall Street. EL riesgo país baja unas unidades, pero se mantiene arriba de los 430 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en rojo en Nueva York, con retrocesos de hasta 0,9% como el caso del Global 2029. En tanto, los bonos bajo legislación local muestra subas de hasta 0,6%.

El riesgo país se ubica en 436 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,3%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.

Los papeles argentinos operan mixtos en Wall Street. La principal suba lo registra el ADR de Edenor (+6,9%).