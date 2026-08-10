Wall Street: los activos argentinos caen y el riesgo país supera los 460 puntos

Los bonos y las acciones operan con bajas en Wall Street, lo que impide que el reisgo país comprima.

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El mercado argentino arranca la semana en rojo en Wall Street. Tanto los bonos como las acciones operan con mayorías en baja, mientras que el riesgo país sube y supera los 460 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cae hasta 0,8% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2028. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 463 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,5%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que operan en Wall Street se mueven con mayorías en rojo. La mayor baja laregistra el ADR de Loma (-2,4%).