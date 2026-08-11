Hacienda: el precio volvió a subir, pero el mercado anticipa un límite para las mejoras

Luego de varios meses de escasa movilidad, los precios de la hacienda gorda mostraron en julio un moderado rebote. Sin embargo, lejos de anticipar una nueva escalada, el mercado comienza a exhibir señales que podrían limitar futuras subas, según un análisis elaborado por Rosgan. La oferta y el clima aparecen como factores determinantes.

Las referencias del Mercado Agroganadero (MAG) reflejaron aumentos promedio del 3,7% para los novillos, del 1,8% para los novillitos y del 1,3% para las vaquillonas. No obstante, el principal interrogante es si esa mejora logrará trasladarse plenamente al precio de la carne al consumidor o si encontrará un límite en una demanda que continúa mostrando cautela.

El informe recuerda que, durante la primera mitad del año, la carne vacuna y la hacienda transitaron caminos diferentes. Mientras los precios al consumidor acumularon un incremento cercano al 22%, la hacienda prácticamente no acompañó ese movimiento, tras perder buena parte de la recuperación lograda a comienzos de año.

Rosgan sostiene que el consumidor terminó convalidando un nuevo nivel de precios para la carne, aun cuando el valor de la hacienda se debilitó. A la vez, el avance del pollo y el cerdo como alternativas más económicas siguió presionando sobre el consumo de carne vacuna, aunque sin provocar una baja en los precios minoristas.

Desde el lado de la oferta también aparecen señales de cambio. La menor disponibilidad de animales terminados ayudó a sostener la recuperación reciente de las cotizaciones, pero el panorama podría modificarse en los próximos meses.

Uno de los principales indicadores es el elevado nivel de ocupación de los feedlots. De acuerdo con los últimos datos oficiales de SENASA, al 1.º de agosto había 2,13 millones de cabezas encerradas, un volumen casi 5% superior al registrado un año atrás y entre los más altos de la serie histórica.

Para Rosgan, este dato garantiza una importante oferta de hacienda terminada hacia adelante, a la que se suman numerosos animales que aún permanecen en sistemas de recría o engorde pastoril y que ingresarán posteriormente a los corrales para completar su terminación.

El clima, otro factor que puede cambiar el escenario

El reporte también incorpora una variable adicional: el clima. Si finalmente se consolida un escenario de El Niño con precipitaciones superiores a lo normal, especialmente en las islas y zonas costeras del este del país, podría acelerarse la salida de hacienda desde los campos hacia los frigoríficos, incrementando aún más la oferta durante el cierre del año.

En este contexto, el mercado ganadero enfrenta un escenario de valores relativamente firmes, aunque con fundamentos que, según Rosgan, reducen las posibilidades de que la hacienda registre nuevas subas de gran magnitud en los próximos meses.

Fuente: TodoAgro.