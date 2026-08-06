Revelaron un fuerte dato que confirmaría la crisis total entre Tini Stoessel y sus padres: "Problemas"

Gustavo Méndez compartió en el programa de Moria Casán una información que sorprendió a todos y que tiene a la familia de la artista como protagonista.

En El Trece confirmaron la crisis en la familia de Tini.

Tini Stoessel fue protagonista en los programas de espectáculos luego de que revelaron una fuerte crisis entre ella y sus dos padres. Todo comenzó en el programa Intrusos (canal América) donde compartieron detalles de la interna familiar que hay dentro de la familia.

"Hace un tiempo a Tini se la ve rodeada de otra manera. Todo comienza en el Mundial, que ella llegaba a la cancha y no se veía a su mamá y a su papá cerca", comentó Paula Varela. Luego, agregó que "los allegados a Tini que obviamente está triste, pero que está firme en mantener esta distancia y lo que me dicen es que el contacto es cero".

En el programa de Moria Casán ampliaron la información con un dato que confirmaría finalmente la crisis entre los padres y la propia Tini Stoessel: "Hay problemas en la familia... La información exclusiva es que no están invitados al casamiento Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera".

Tini Stoessel no habría invitado a sus padres a la boda y crecen los rumores de crisis familiar Respecto al motivo que desató la interna, es que "Tini Stoessel quiere manejar sus arcas y quiere tener otro manager". Lo cierto es que hoy ambos padres no están invitados a la boda que se realizará en el mes de diciembre.