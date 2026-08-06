Revelaron un fuerte dato que confirmaría la crisis total entre Tini Stoessel y sus padres: "Problemas"
Gustavo Méndez compartió en el programa de Moria Casán una información que sorprendió a todos y que tiene a la familia de la artista como protagonista.
Tini Stoessel fue protagonista en los programas de espectáculos luego de que revelaron una fuerte crisis entre ella y sus dos padres. Todo comenzó en el programa Intrusos (canal América) donde compartieron detalles de la interna familiar que hay dentro de la familia.
"Hace un tiempo a Tini se la ve rodeada de otra manera. Todo comienza en el Mundial, que ella llegaba a la cancha y no se veía a su mamá y a su papá cerca", comentó Paula Varela. Luego, agregó que "los allegados a Tini que obviamente está triste, pero que está firme en mantener esta distancia y lo que me dicen es que el contacto es cero".
En el programa de Moria Casán ampliaron la información con un dato que confirmaría finalmente la crisis entre los padres y la propia Tini Stoessel: "Hay problemas en la familia... La información exclusiva es que no están invitados al casamiento Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera".
Tini Stoessel no habría invitado a sus padres a la boda y crecen los rumores de crisis familiar
Respecto al motivo que desató la interna, es que "Tini Stoessel quiere manejar sus arcas y quiere tener otro manager". Lo cierto es que hoy ambos padres no están invitados a la boda que se realizará en el mes de diciembre.
Ni ella ni el entorno familiar han salido a desmentir estas versiones y la sorpresa crece en el mundo del espectáculo. Paula Varela había comentado en Intrusos que De Paul la acompaña a su futura esposa, aunque no se va a meter en decisiones de Tini.