Tras la derrota ante Central, River igualó una marca negativa que no registraba ¡desde hace 115 años!

River Plate atraviesa un delicado presente. La derrota por 1-0 frente a Rosario Central , en el estadio Monumental, no solo profundizó la crisis deportiva del equipo, sino que además lo llevó a igualar una marca negativa que permanecía intacta desde hace 115 años.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet acumuló cinco derrotas consecutivas en competencias organizadas por la AFA, una racha que River no registraba desde la temporada de 1911.

El dato agrava la compleja actualidad del club de Núñez, que todavía no logró sumar puntos en el Torneo Clausura y ve cómo aumenta la presión sobre el entrenador, cuya continuidad quedó envuelta en fuertes cuestionamientos.

La serie comenzó en la final del Torneo Apertura, cuando River cayó 3-2 frente a Belgrano de Córdoba en un partido que se le escapó en los minutos finales por el doblete de Nicolás "Uvita" Fernández.

Luego llegaron la eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina, tras perder 3-1 con Aldosivi, y un arranque para el olvido en el Torneo Clausura . Allí, el Millonario sufrió tres derrotas consecutivas por 1-0 frente a Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central.

Esa secuencia dejó al equipo sin unidades en las primeras tres fechas del campeonato y profundizó el mal momento futbolístico que atraviesa desde el cierre del semestre anterior.

El antecedente de 1911 y lo que viene para River

Hasta este domingo, la única ocasión en la que River había perdido cinco partidos consecutivos en torneos de la AFA se remontaba a 1911. En aquella oportunidad, el equipo cayó frente a Gimnasia de Buenos Aires (1-2), San Isidro (1-4), Racing (se le dio por perdido por 0-1, tras retirarse cuando iban 1-1), Alumni (0-3) y Quilmes (1-5).

Ahora, el conjunto de Núñez tendrá la oportunidad de cortar esa racha cuando visite a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura. En caso de sufrir una nueva derrota, River establecerá la peor seguidilla de caídas en competencias de la AFA de toda su historia.

Además del impacto estadístico, el encuentro aparece como un punto de inflexión para el ciclo de Eduardo Coudet, quien afronta crecientes cuestionamientos por el rendimiento del equipo y necesita revertir la situación para sostenerse en el cargo.