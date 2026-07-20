Tini Stoessel sorprendió con una cartera carísima: su precio te va a dejar con la boca abierta

La elección de Tini Stoessel para el partido de semifinales incluyó una cartera de lujo Fendi. Descubrí el precio en la nota.

En el partido de semifinales entre Argentina e Inglaterra en Atlanta, Tini Stoessel se robó todas las miradas con un look que mezcló su pasión por el fútbol con su amor por la moda. La cantante llegó al estadio con un estilo impecable y una cartera de lujo que no dejó a nadie indiferente.

En una foto compartida por Jazmín Fernández, cuñada de Lautaro Martínez, se pudo ver a Tini con la camiseta alternativa de Argentina 1994, un modelo azul con detalles negros, que combinó con una chaqueta de cuero con costuras rojas y un jean lavado oversize.

Sin embargo, el broche de oro fue su minicartera Fendi, el modelo Baguette 26424, que se lanzó en 1997 y ahora regresa en la colección Otoño/Invierno 2026-27.

Tini eligió una versión exclusiva en piel de lagarto tejú color amarillo, interior forrado en piel de becerro y detalles metálicos con acabado en paladio. Pero fue el valor de la pieza lo que más llamó la atención: 8.200 dólares, es decir, más de 12 millones de pesos argentinos.