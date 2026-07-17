Kate Middleton cautivó con un nuevo look: el secreto de su brillo

La princesa de Gales, Kate Middleton, deslumbró en Wimbledon con una renovada cabellera. Inspirate con la foto en nuestra nota.

Kate Middleton reapareció en Wimbledon con un cambio de look que, sin ser radical, llamó la atención de los presentes. La princesa de Gales mostró una melena castaña iluminada con reflejos caramelo y babylights, una técnica que da brillo, profundidad y movimiento con un acabado natural.

Su cabello, con una base castaña caramelo realzada por finas babylights, le dio luz y suavidad a su rostro, generando un efecto de luminosidad que la hizo lucir radiante. Además, los reflejos sutiles se fundieron con el color base y enmarcaron el rostro con un efecto de luz delicado, logrando un castaño más cálido sin alejarse del tono natural.

Las babylights siguen siendo una de las técnicas favoritas de los coloristas porque requieren menos mantenimiento que otros trabajos de color y permiten refrescar la melena sin generar contrastes marcados.