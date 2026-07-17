El Día del Automovilismo Deportivo y el recuerdo de Juan Manuel Fangio

El Día del Automovilismo Deportivo conmemora la figura de Juan Manuel Fangio, un ícono que trascendió y dejó una huella imborrable en la historia.

Cada 17 de julio, Argentina celebra el Día del Automovilismo Deportivo en reconocimiento a Juan Manuel Fangio. Nacido en Balcarce el 24 de junio de 1911, el “Chueco” falleció un 17 de julio de 1995, pero su huella sigue intacta con cinco títulos mundiales de Fórmula 1, conquistados con cuatro marcas distintas: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes Benz y Ferrari.

Los logros de Juan Manuel Fangio Su carrera en la máxima categoría fue breve pero fulminante: 51 Grandes Premios, 24 victorias, 35 podios y 29 poles. Números que reflejan una consistencia y una excelencia difíciles de encontrar en la historia del automovilismo. Pero antes de brillar en el circuito internacional, Fangio ya había empezado a forjar su leyenda en el Turismo Carretera, categoría en la que debutó en 1938.

Fangio en Monza, 1954. Llegó a la Fórmula 1 en 1950, y en su segunda carrera, en Mónaco, ya sumaba su primera victoria. Su primer campeonato llegó al año siguiente con Alfa Romeo, y a partir de ahí construyó una de las trayectorias más admirables del deporte motor. Entre sus hazañas más recordadas está la épica remontada en el Gran Premio de Alemania de 1957, una exhibición de manejo que sigue siendo estudiada por los fanáticos.